Aldi acaba con el peor problema de la Nespresso y compañía: la solución más buscada cuesta 9,99 euros

La forma de hacer un café ha cambiado. La vida rutinaria de las personas y el estrés acumulado hace que nuestros hábitos sean otros bien distintos. Poco tiempo hay para tomarse un café tranquilamente, ya sea en casa o en nuestro bar favorito. Vamos con prisa y cualquier cosa no vale, no obstante, no perdonamos un buen café. Desde que Nespresso ha sacado a la venta sus revolucionarias cafeteras y sus cápsulas de café, la forma de hacer café es mucho más fácil y rápida.

Si vienen las visitas, ya no tienes que preparar el café en la cafetera y calentarlo. Ahora solo deberás introducir una cápsula en la ranura de la cafetera Nespresso, tirar de la palanca y darle a un botón, según si lo quieres largo o corto. En unos segundos se llenará la taza con un café increíble, tal vez el mejor aroma y sabor.

Aunque ya funciona con otras marcas, la Nespresso solo hace buenos cafés si son con sus propias cápsulas. Hay cientos de establecimientos repartidos por todo el país y unos cuantos sabores para elegir. Cada paquete contiene 10 cápsulas y no suele costar más de 5 euros. Normalmente se compran varios paquetes para tener de sobra en la despensa y que nunca falte el café en casa.

Aldi te trae el remedio para ordenar tus cápsulas de café

Algunos tienen los paquetes tirados en un cajón de la cocina, sin embargo Aldi tiene la solución para que tus cápsulas de Nespresso estén siempre bien ordenadas. Se trata de un cajón organizador de cápsulas de café. Estará disponible a partir de este sábado 7 de agosto. No ocupa mucho espacio ya que su tamaño es de 35,5 x 16,5 x 6,2 cm. Es de metal y tiene una capacidad para un total de 18 a 27 cápsulas, según el tamaño del café. “2 en 1 soporte antideslizante para máquinas de café y cajón organizador de cápsulas”, informan desde Aldi. Está disponible por tan solo 9,99 euros.