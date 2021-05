Aldi lanza una luz LED de armario con sensor de movimiento por 8,99 euros

Cada uno o dos meses, dependiendo de con quién tengamos contratado el servicio, nos llega una de las cosas más molestas que afectan y afectarán a nuestra vida para siempre. Hablamos de la temida factura de la luz. Un gasto que aumenta cada año sin que podamos hacer nada más que pagar si queremos seguir teniendo luz en casa. Y hoy en día que todo funciona con electricidad, es imposible escapar a las garras de las compañías eléctricas.

Para abaratarla, algunas de las recomendaciones que podemos seguir pasan por intentar encender el mínimo de luces posible, tener enchufado solo lo que necesitemos en cada momento y, sobre todo, no dejarnos las luces encendidas. Y aún teniendo todo ello en cuenta, es imposible no tener un descuido que nos acaba dando un susto en la factura. Y como tampoco hay forma de entenderlas, no podemos explicarnos como la cifra final sube y sube sin parar.

Aldi te ayuda a ahorrar en la factura de la luz

Un problema al que en Aldi puedes encontrar ayuda. No el de entender las facturas, eso es imposible, pero sí al hecho de ahorrar dinero en la factura final de la luz.

Luces led con sensor de movimiento para armarios, en Aldi

Es habitual que a la hora de ir a buscar algo en casa encendamos las luces de la estancia en cuestión, aunque solo necesitemos iluminar el armario o un cajón para encontrar lo que buscamos.

Pues bien, con Aldi podrás ahorrarte encender la luz, pues la tendrás incorporada dentro del compartimento de turno, permitiendo no tener que encender la luz y derrochar energía innecesariamente.

Esto será posible gracias a las luces de armario led que comercializa Aldi a partir del próximo sábado 8 de mayo.

Unas luces que no requieren instalación, funcionan con una batería que se cargan mediante USB y que cuentan con sensor de movimiento para que no tengas que preocuparte de encenderlas o apagarlas. Aun así disponen de una función de apagado y encendido. Y se fijan magnéticamente o con ventosas.

Luces led con sensor de movimiento, en Aldi

Habrá tres packs a la venta en Aldi, cada uno a un precio de 8,99 euros.

Una luz de 30,5 x 6,4 x 1,9 cm que tiene una duración de unas 5 horas .

que tiene una duración de unas . Kit que incluye 2 luces de 15,3 x 6,4 x 1,9 cm que ofrecen una autonomía de unas 3 horas .

que ofrecen una autonomía de unas . Pack con tres luces de 6,8 x 2,8 x 1,2 cm que también cuentan con 3 horas de autonomía.

Y en todos los casos ofrecen una temperatura de color de 4.000 K, que es una luz cálida (hacia el amarillo.)

