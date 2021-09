Aldi tiene el plato ‘made in Galicia’ más internacional para hacerlo tú en casa

Es muy probable que los que suelen acudir a Aldi de forma habitual lo hagan seguro este sábado. Y es que será el próximo 4 de septiembre cuando la cadena alemana pondrá a la venta un producto muy habitual en la gastronomía gallega. No es otro que la pata de pulpo cocida, un plato ‘made in Galicia’ conocido internacionalmente que los amantes del pulpo disfrutan como pocos.

En Aldi hace ya tiempo que vieron que, por mucho que sus secciones de productos como ropa o accesorios para el hogar también repercutían positivamente en las ventas, al final la gran mayoría de sus clientes acuden a ellos en busca de productos de alimentación de buena calidad.

Es por ello que una de las secciones que más están potenciando los germanos es precisamente la denominada El Mercado de Aldi. Una sección que en Aldi describen así: “Para ti, que estás a tope con el #realfooding, y para ti, que no entiendes de hashtags pero siempre has sido muy de cuidar lo que comes y de dónde viene, en ALDI tenemos fruta y verdura, zumos, carne, pescado y huevos de la mejor calidad, a precios increíbles”.

La pata de pulpo cocida de Aldi

Y lo cierto es que con productos como esta Pata de pulo cocida extra de El Mercado de Aldi, la cadena no hace otra cosa que demostrar que está poniendo mucho empeño en ella.

La Pata de pulpo cocida extra de Aldi llega con un 20 por ciento de descuento

Sobre todo porque, más allá de la calidad evidente del producto, el precio es también uno de los mejores argumentos de venta de este plato típico de Galicia que ahora puedes hacer tú en tu casa.

Y es que, con el descuento del 20 por ciento que le aplican, esta pata de pulpo cocida de aproximadamente 160 gramos llegará a Aldi este sábado por tan sólo 4,99 euros. Un precio top para un plato top.