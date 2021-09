Aldi tiene en oferta el wiki, la fruta exótica que ayuda a hacer la digestión

Es muy importante comer cinco piezas de fruta al día, contra más variadas mejor. Una de las más demandadas en estos últimos años ha sido el kiwi, la fruta que la amas o la odias.

El kiwi, uno de nuestros mayores aliados para nuestra salud

El kiwi nos aporta grandes beneficios a nuestra salud. Por todos es conocidos que esta fruta es el mejor aliado para ir bien al baño gracias a su rico contenido en fibra.

La actinidina puede mejorar la salud digestiva aumentando el vaciamiento gástrico y la digestión de proteínas. Curisamente esta enzima digestiva natural solo se encuentra en el kiwi. Un motivo para tomarlo.

Y como las naranjas, es rico en vitamina C, esencial para tener una buena salud. Ya que nuestro organismo no puede producirla de forma natural, debemos incluirla en nuestra dieta sí o sí. Con una sola pieza de kiwi gold obtendrás toda la vitamina C que nuestro cuerpo necesita durante el día.

El kiwi tiene un alto contenido en fibra, que también ayuda a controlar el nivel de glucosa

También nos ayuda a controlar el índice glucémico. El alto contenido en fibra de los kiwis es bueno para controlar el nivel de glucosa en sangre. Como sucede con el plátano, el kiwi también contiene potasio. Esencial para hacer ejercicio físico. Ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso y la contracción muscular. También nos da altos niveles de folato, ideal para embarazadas.

Si no lo quieres tomar en crudo, puedes preparar ricas recetas con esta fruta. Como por ejemplo, una tarta de kiwi y plátano, una taza de avena con kiwi para el desayuno o mermelada casera de kiwi.

Aunque es típico de Nueva Zelanda, realmente tiene un origen chino. Fue Isabel Freser, quién en un viaje a Oriente se trajo unas semillas de esta fruta. Data de 1904.