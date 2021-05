Aldi tiene la versión ‘low cost’ de los AirPods Pro por 9,99 euros

Si te gustan los AirPods de Apple pero no necesitas todas las prestaciones que ofrecen, debes saber que en la cadena de supermercados alemana Aldi encontrarás unos auriculares muy parecidos a un precio de risa.

Los AirPods de Apple están entre los dispositivos más valorados del segmento. Sobre todo entre los amantes de la firma de Cupertino. De ahí que los auriculares de la marca de la manzana mordida sean de los más vendidos.

Si los precios de los AirPods se te van de presupuesto, Aldi tiene una alternativa

Pero claro, estos auriculares de Apple no bajan de los 120 euros. Y eso la versión convencional. Los Pro no cuestan menos de 179 euros. Una cifra que, no obstante, responde a todas las prestaciones que ofrece, tanto en cuando a la duración de la batería como a la calidad del sonido, sin olvidar la de los materiales y construcción.

No obstante, es posible que no necesites las horas de música que puedes obtener con los AirPods o los AirPods Pro. Y tampoco una calidad de sonido tan alta. Por eso una buena opción es optar por los auriculares que puedes encontrar en Aldi. Unos auriculares que lucen un diseño que nada tiene que envidiar de los AirPods y que te costarán muchísimo menos.

Porque los auriculares de Aldi, fabricados por NK, tienen un precio de solo 9,99 euros. Y a continuación te contamos algunas de sus características.

Alta calidad por solo 9,99 euros

Por ejemplo, que cuentan con un estuche de carga con sensor magnético. O su conexión Bluetooth 5.0 con un alcance de 10 metros.

Por otro lado, estos auriculares requieren un tiempo de carga de 60 minutos para la carcasa, que cuenta con una batería de 300mAh, y otros 40 minutos para los auriculares, que montan una batería de 40mAh. Y con todo ello conseguimos un tiempo de uso de entre 3 y 4 horas.

Mientras tanto, cuentan con funciones como reproducción de música, llamada por ambos auriculares o asistente de voz. Y están disponibles en dos colores distintos: blanco y negro. Eso sí: ten en cuenta que salen a la venta el miércoles 2 de junio.