Aldi acaba con uno de los grandes problemas del parking de tu casa por 5,99 euros

En Aldi tienen muy claro que una de las mejores maneras de ir sumando cada vez más clientes habituales en sus tiendas es a base de ampliar su oferta de productos. Cada vez más las grandes cadenas de supermercados optan por esta diversificación, conscientes de que en ella está el éxito.

A excepción de Mercadona, que de momento sigue centrada en los productos habituales de los supermercados, cadenas como Lidl, Carrefour o Alcampo sí que prefieren apostar por productos lejos de los clásicos en los supermercados.

Leer más: Aldi tiene una caja plegable con ruedas para ir a la compra

También es el caso de Aldi, que apuesta desde productos de jardinería hasta productos de decoración pasando incluso por gadgets para la casa o el coche.

El protector de paredes de Aldi

Un buen ejemplo de ello es un producto muy necesario para muchos en el parking. No es otro que un Protector para paredes o esquinas que, si lo deseas, también los puedes encontrar en Amazon. No es que sea ningún secreto que, ya sea un parking privado o un parking comunitario, los espacios no son siempre amplios.

protector Aldi

Es más, en muchos casos las maniobras a la hora de aparcar tienen que ser muy suaves y calmadas para no acabar rayando el coche o dando un golpe de forma involuntaria. Para que este proceso sea más sencillo, Aldi pondrá a la venta a partir de este sábado 29 de mayo un pack de dos láminas protectoras con adhesivos que ayudarán a parar el golpe.

protector Aldi

Lo mejor de todo es que podemos elegir donde las ponemos, sino en la complicada columna que siempre nos juega malas pasadas, en la pared que siempre queda demasiado cerca de la puerta o directamente en la pared que queda justo delante del morro del coche.

protector Aldi

El precio de este pack es de tan sólo 5,99 euros, por lo que seguro que más de uno o una, sobretodo aquellos que tengan un parking complicado en este sentido, optarán por hacerse con uno de ellos.