Aldi tiene una sidra para Navidad que no es como el resto de sidras

En Aldi son muy conscientes de que, por mucho que lleven ya muchos años implantados en nuestro país, la competencia es cada vez mayor. Es por eso que, entre muchas otras estrategias comerciales, una de las que suele ser habitual en su caso es la búsqueda de la diferenciación.

Son muchas las cadenas top que dominan el mercado, entre ellas Mercadona, Lidl y Carrefour. En Aldi son, evidentemente, plenamente conscientes de ello, y es por eso que los germanos buscan, en muchos casos, diferenciarse del resto potenciando la venta de productos que se salen un poco del camino marcado.

Leer más: Aldi tiene a la venta unos vasos que se comen y con los que te chuparás los dedos en Navidad

Si bien es cierto, como bien saben los que acuden de forma regular a sus tiendas, que en Aldi apuestan también por los productos básicos, en muchos casos son algunos producto los que le dan ese toque especial a la cadena gala.

La sidra ecológica extra que venden en Aldi

Un buen ejemplo de ello es una sidra perfecta para estas navidades que, eso sí, no es una sidra como el resto, no es una sidra al uso. Se trata de la Sidra ecológica extra de la marca Maeloc, una sidra que, como bien podemos ver en la tienda online de Aldi, destaca por ser un producto vegano y además por no contener gluten.

La Sidra ecológica extra de la marca Maeloc que venden en Aldi

Por otro lado, una de las mejores armas de esta sidra diferente al resto es su sabor. De hecho, como apuntan también en la descripción del producto en Aldi, esta sidra recibió la “medalla de oro al mejor sabor en 2014”.

Eso sí, lo que hace de ella un producto muy a tener en cuenta de cara a estas próximas comidas y cenas es su precio. Y es que, pese a ser ecológica y extra, esta sidra tiene un precio de tan sólo 2,49 euros, un precio muy top que seguro que va a provocar que más de uno decida probarla de cara a las comidas de Navidad.