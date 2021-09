Aldi trae a España un pijama ‘low cost’ con el glamour de las divas de Hollywood

Nos encontramos de lleno en el mes de septiembre, donde todo vuelve a comenzar. En cuanto los más pequeños de la casa regresen a las aulas la próxima semana, recuperamos la rutina. Básicamente porque muchos padres volverán a su puesto de trabajo tras un año y medio trabajando desde casa.

Las principales marcas ‘low cost’ se hicieron a esta nueva vida que nos pilló a todos por sorpresa. Las prendas cómodas, como leggins, vaqueros, chándal o pijamas fueron las grandes protagonistas.

Sabemos que tú también te has pasado más de un día en pijama, algo que no era muy recomendado. Incluso has abierto al repartidor con unas pintas que preferimos olvidar, aunque más él.

Esperemos no tener que volver a trabajar en casa y mucho menos que tengamos que vivir de nuevo una pandemia que acabe con la vida de millones de personas, pero como ya no se sabe que puede pasar mañana y siempre hay que estar elegante para cualquier situación, te presentamos los nuevos pijamas de Aldi.

Elegante en casa siempre con los pijamas de Aldi

Aldi compite con las grandes marcas ‘low cost’ sacando a la venta tres pijamas para mujer que te enamorarán de un simple vistazo. Seguro que en verano eres de las que duerme en ropa interior, sin embargo, cuando las temperaturas empiezan a descender apetece de nuevo ponerse el pijama, aunque sea corto.

Este otoño Aldi quiere que derroches elegancia en tu propia casa, por si se presentan visitas inesperadas o por si quieres que tu pareja no deje de mirarte.

Son pijamas con un estilo sedoso que dan ese toque de elegancia y lujo. Cualquier diría con solo verlos que son tan económicos. Podrían ser pijamas de cualquier marca de lujo.

Encontramos un rosa satinado con camisa y pantalón corto, un negro viscosa de tirantes con escote y un azul satinado a rayas. Cada uno cuesta 14,99 euros. Están disponibles de la talla S a la L. Son muy cómodos y suaves, así los definen todos los clientes que ya se han hecho con ellos.