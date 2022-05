Anna F. Padilla tiene las alpargatas planas que pegan con todo

La hija de la polifacética Paz Padilla, Anna Ferrer es influencer y nos ha desvelado las alpargatas planas que no nos vamos a parar de poner este verano. Las alpargatas son uno de los tipos de calzado más cómodos y ponibles del verano y es que nos sirven para todo desde para dar un paseo o para un día intenso de oficina.

La influencer ha enseñado estas alpargatas en un viaje a la isla de Lanzarote. No puedes perder de vista este calzado comodísimo que es sello ‘made in Spain’, pertenecen a la firma Vidorreta. Estos zapatos no pueden se más ideales son planas y cerradas con suela de yute natural. Combinan el color salmón con el dorado y el blanco y están cosidas a mano, la plantilla es antideslizante y tienen una pequeña altura que nos estiliza un poquito sin tener que recurrir a tacones y acabar con dramas y perdiendo la comodidad.

La influencer se las ha puesto para todo desde para ir de cena con unos jeans y un top de ganchillo. La hija de Paz Padilla ha dado buena cuenta de su versatilidad combinándolas también con unos shorts blancos. Dos looks completamente diferentes en los que las alpargatas son las protagonistas. Pero podemos usar este calzado con muchísimas combinaciones tanto sport como más formales. Con cualquier vestido o falda estampada. De hecho, también podríamos usarlas para la oficina en esos días en los que el calor aprieta y lo que menos nos apetece es ir en tacones. Con un traje de lino blanco seria un lookazo que además le restaría un poco de formalidad y daría ese punto de color a la combinación.

Están disponibles actualmente y su precio nos ha encantado ya que para ser un calzado hecho con tanto mimo es muy económico. Están disponibles desde la talla 35 y su precio es 65,90 euros. Estas alpargatas de Vidorreta son un esencial en tu fondo de armario.