El gel de manos desinfectante de Sanytol un 23% más barato en Amazon

Con el confinamiento y la pandemia vimos que mantener una higiene óptima en el hogar, como en nosotros mismos, es fundamental. A lo largo del día encontramos bacterias en todas partes.

Nuestras manos tocan absolutamente todo, y después se ponen en contacto con los ojos, la boca y la nariz. Esto es uno de los puntos que hace que enfermemos. Y no solo de Covid, también cuando nos resfriamos.

Por eso, nos recomiendan lavarnos las manos siempre que llegamos a casa y también cuando vayamos a manipular alimentos.

A través de las manos cogemos el 80% de microbios

Tus manos quedarán limpias, mucho más suaves, nutridas y delicadamente perfumadas. “Preserva la hidratación natural de la piel gracias a un rico complejo lipídico similar al que conforma la estructura de nuestra epidermis; Fórmula probada dermatológica y clínicamente”, detalla Amazon.

Ya sabes que para protegerte de cualquier infección, como la gripe, la bronquitis o una gastroenteritis, es importante mantener una limpieza de manos, ya que el 80% de los microbios se transmiten a través de éstas.

“Yo, como muchos he pasado a lavarme las manos un montón de veces al día. Ahora la marca y que sea efectiva contra los gérmenes/virus es algo muy importante. Llegué a este producto porque estaba buscando un jabón para lavarme las manos en la cocina y he visto que una de las opciones disponibles precisamente se llama COCINA, me he dejado llevar por la claridad del nombre y me he decidido a comprarlo! Una vez lo he usado entiendo la diferencia entre este producto y las otras variedades disponibles, tiene un olor cítrico muy intenso que elimina cualquier rastro de olor a cebolla o ajo, una pasada! Además deja las manos con un tacto muy suave y ligeramente perfumadas. Basado en mi experiencia recomiendo su compra, recuerden que si es para la cocina compren el producto específico porque ayuda a “cortar” los olores fuertes”.

“Soy profesora de cocina y muchas veces llego a casa con olor a comida incluso habiéndome lavado las manos varias veces. Compré el jabón por que es una marca que me gusta mucho y el jabón me ha encantado. Elimina muy bien los olores a cebolla, carnes, fritos y aceites. El olor a pescado no lo elimina al 100% pero consigue que no lo percibas a no vaya ser que te huelas las manos a propósito. El formato es muy cómodo ya que el dispensador funciona muy bien y el bote te permite ver cuanto queda. El aroma genial también y por el precio merece mucho la pena“.