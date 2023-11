Black Friday: AMAZON deja uno de los juegos más icónicos de Nintendo Switch a menos de 40 euros

El Black Friday trae consigo una oferta irresistible para los amantes de los videojuegos: el New Super Mario Bros U. Deluxe para Nintendo Switch, disponible ahora en Amazon. Esta joya de la icónica franquicia de Mario Bros ofrece dos aventuras completas en un solo paquete. Con una amplia variedad de modos de juego, esta edición hará las delicias de jugadores de todos los niveles, ya sea que prefieran disfrutar solos o en compañía.

Esta edición Deluxe no solo incluye el New Super Mario Bros U, sino que también agrega el emocionante New Super Luigi U. para una experiencia aún más completa. Con más de 160 niveles en 2D de desplazamiento lateral, los jugadores se sumergirán en un mundo lleno de desafíos, enemigos icónicos y emocionantes aventuras. El juego ofrece cinco héroes a tu disposición, cada uno con sus propias habilidades únicas para enfrentar los obstáculos y derrotar a los villanos clásicos del Reino Champiñón.

El New Super Mario Bros U. Deluxe para Nintendo Switch ahora rebajado en Amazon

Pero la diversión no se detiene ahí. El New Super Mario Bros U. Deluxe invita a los jugadores a personalizar sus niveles, colocando monedas y monedas estrella según sus preferencias. Esta función agrega un toque personal a la experiencia de juego, permitiendo que cada jugador cree sus propios desafíos únicos. Además, la inclusión de potenciadores, desde objetos hasta trajes que transforman a los héroes, brinda una capa adicional de estrategia y emoción al juego.

La oferta del Black Friday en Amazon permite a los fanáticos de Mario Bros poner a prueba sus habilidades en docenas de desafíos diseñados para jugadores de cualquier nivel. Hasta cuatro amigos pueden unirse a la acción, enfrentándose a tres niveles de desplazamiento automático y corriendo a toda velocidad para llegar a la meta lo antes posible. Esta característica multijugador agrega un elemento social al juego, permitiendo que amigos y familiares disfruten juntos de la diversión de Mario Bros.

Aprovecha esta oportunidad única para añadir una de las entregas más emocionantes de la saga a tu colección de juegos de Nintendo Switch. La oferta del Black Friday en Amazon hace que el New Super Mario Bros U. Deluxe sea accesible para todos los aficionados, brindando horas de entretenimiento y nostalgia con el fontanero más querido de la historia de los videojuegos. No dejes pasar esta oferta y sumérgete en el fascinante mundo de Mario Bros.

En resumen, el New Super Mario Bros U. Deluxe para Nintendo Switch se presenta como una opción imperdible para los jugadores que buscan una experiencia completa y emocionante. Con dos aventuras completas, más de 160 niveles, la posibilidad de personalizar niveles y el atractivo multijugador, este juego ofrece diversión sin límites para jugadores de todas las edades. Aprovecha la oferta del Black Friday en Amazon y lleva a casa la magia de Mario Bros a un precio irresistible de tan solo 38,90 euros.