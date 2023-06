Amazon monta una piscina en tu jardín sin que ocupe espacio cuando no la utilices

Verano tras verano, son muchas las actividades que millones de personas en nuestro país practican cuando el buen tiempo propio de esta estación llega de una vez por todas a nuestras vidas. Sin embargo, posiblemente la inauguración de la época de baño sea uno de los momentos más esperados verano tras verano.

Una época de baño que se puede realizar en la playa o en cualquier piscina pública. Incluso algunos afortunados cuenta con su propia piscina particular en la que pueden sacar un especial partido a este verano. No obstante, si no tienes instalada tu propia piscina, pero cuentas con un jardín, desde Amazon te tienen una sorpresa.

Son muchas las formas que existen para hacer frente al calor en verano. Pero ninguna de ellas se iguala a un baño refrescante. Es por ello que desde Amazon han trabajado de forma incansable hasta dar con la fórmula perfecta para brindarnos esta posibilidad a pesar de no contar con un amplio espacio para ello. Y la solución no es otra que la piscina desmontable tubular Small Frame.

Se trata de la opción perfecta para todas aquellas personas que cuenten con un jardín en su hogar, pero no con el espacio suficiente para mantener la piscina en él durante todo el año. Y es que de la mano de una estructura tubular con piezas de acero, esta piscina se podrá montar y desmontar de una forma sumamente sencilla, estando lista para ser usada en cuestión de 30 minutos.

Más allá de su mencionada estructura, esta piscina cuenta con una lona con tecnología tricapa Super-Tough, un material extrafuerte de la mano del cual nos aseguraremos no ser víctimas de pinchazos o cualquier imprevisto que la pueda estropear. Además, cuenta incluso con un tapón de vaciado conectable a una manguera, que facilita su desagüe cuando queramos vaciarla.

Simplemente tendremos que tener en cuenta sus medidas de 510×280 centímetros, medidas de las que deberemos disponer en nuestro jardín cuando queramos utilizarla. Y cuando no queramos, será tan sencillo como desmontarla y guardarla en su caja. Un invento de lo más práctico que llega para salvar el verano de miles de personas, y que podréis encontrar en Amazon por tan solo 168,61 euros.