Amazon tira la casa por la ventana con Prime: alta gratuita durante un mes y acceso a las ofertas de Prime Day

Amazon mantiene su pugna por fidelizar cada vez a un volumen mayor de clientes. La cadena de comercio electrónico ha intensificado las ofertas que pone a disposición de sus usuarios para intentar aumentar la bolsa de personas que tienen una suscripción fija con la compañía en todos los países del mundo en los que opera.

La compañía ofrece un alta gratuita para que los clientes puedan disfrutar de este servicio sin abonar ningún tipo de cantidad económica durante el primer mes. Y si finalmente salen satisfechos, pueden seguir pagando una cuota de 36 euros anuales. Se puede cancelar en cualquier momento.

Entrar a formar parte de su bolsa de clientes tiene unos beneficios inmediatos en el envío de productos de comercio, el buque insignia de la multinacional. Al entrar a formar parte de Prime, podrás disponer de un catálogo con más de dos millones de artículos que llegarán a tu casa en un espacio de apenas 24 horas.

Amazon ha lanzado ahora una nueva campaña promocional precisamente para tratar de captar clientes a las puertas de Prime Day 2021, que se celebrará los días 21 y 22 de junio.

Prime Day es el mayor escaparate mundial del mundo con grandes descuentos en millones de productos. Solo está disponible para los suscriptores, pero puedes aprovechar los primeros 30 días gratis.

Amazon impulsa el servicio de streaming

La otra estrategia de Amazon pasa por ganar nuevos clientes en su servicio de streaming. La suscripción te permitirá también acceder a a este servicio de vídeo bajo demanda que compite directamente con Netflix, HBO, o Disney Plus en una carrera mundial por tener el mejor catálogo de series y películas.

Fotograma de la serie Fleabag, una de las series más premiadas del catálogo de Amazon Prime Video.

La ventaja de la plataforma Prime Video es su precio reducido con respecto a sus competidores, que te permitirá acceder a un listado de contenidos del nivel de The Man in the high castle, The Boys, Fleabag o La maravillosa Sra. Maisel que han triunfado entre el público en los últimos años.

Las ofertas flash de ventas de productos, el servicio Prime Reading de libros electrónicos o su nube para guardar fotografías y vídeos de forma segura son solo algunas de las ventajas alternativas de Prime.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos