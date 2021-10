Amelia Bono encuentra en Zara la compra para llevar el ‘look office’ a otro nivel

Amelia Bono se ha convertido en toda una ‘it girl’ que hace sombra a rostros como Paula Echevarría. La joven se ha animado a enseñar sus ‘looks’ en las redes sociales y está causando un gran revuelo. Sus lecciones de estilo gustan y mucho, especialmente a todas sus seguidoras. Como podemos ver en sus imágenes, la empresaria sabe sacarse partido. Ella parte siempre de básicos que nunca pueden faltar en su armario. Con tonos neutros. Éstos los combina con prendas de alta gama, pero también ‘low cost’.

Esta última semana, la reina del streetstyle, nos ha dado una auténtica lección de estilo minimalista que tanto la caracteriza. Amelia Bono es una fiel defensora de los vaqueros, son versátiles y atemporales, una prenda que nunca falta en su armario. Y tampoco las blazers, que le van como anillo al dedo. En esta ocasión nos ha enseñado un ‘look’ de oficina simplemente brutal. Sin palabras.

Amelia Bono te enseña el mejor ‘look’ de oficina

Nos muestra una blazer color crema de estructura fluida y hombreras muy fácil de combinar, aunque no nos ha desvelado la firma de la misma y no la hemos encontrado por las webs de firmas ‘low cost’. Ella combina esta prenda con una camiseta marrón chocolate y joyas grandes para darle el broche de oro. Aunque no hemos encontrado la misma blazer, en Zara hay modelos similares que nos encantan.

Blazers fluidas o más rígidas, en color crema o incluso blanco, con solapas grandes o pequeñas. En Zara hemos encontrado una muy similar, en todas las tallas, disponible por 49,95 euros. Con ella podrás reproducir el alucinante ‘look’ de oficina de Amelia Bono y ser la reina de las miradas cuando llegues al trabajo. Es cómoda y muy práctica. Aún disponible, pero no sabemos por cuanto tiempo.