La americana de lana para mujer ideal para tus ‘looks’ más formales está a la venta en Massimo Dutti

Una mujer siempre debe tener en su armario preparadas las prendas más formales para sus looks de oficina. Esos conjuntos elegantes y sobrios que vienen genial para entrevistas o reuniones de trabajo e incluso para las cenas y eventos más serios. Los pantalones de pinzas tipo traje o las americanas son esenciales en estas ocasiones.

Sin embargo, apostar por un look tipo traje que no sea el típico traje convencional no es del todo fácil. Por eso, esta americana de lana para mujer de Massimo Dutti será el complemento ideal para tus outfits más elegantes. Si quieres destacar en tus cenas de empresa, reuniones o incluso en el trabajo, esta prenda no puede faltar en tu armario.

La americana perfecta de Massimo Dutti para llevar a la oficina

Se trata de una americana corta cruzada confeccionada con lana y fabricada en Portugal. Tiene un cuello tipo solapa de muesca muy común en todas las americanas, así como un cierre cruzado mediante doble botonadura frontal que le da un toque muy elegante y favorecedor a la prenda.

Cuenta con dos funcionales bolsillos de solapa en la parte delantera, así como un cómodo y cálido forro interior confeccionado con acetato, modal y viscosa. La parte exterior de la americana está fabricada con una mayoría de lana, además de poliamida y otras fibras, unos materiales resistentes y de calidad.

Si quieres apostar por la elegancia, la formalidad y la seriedad, pero con un pequeño toque atípico, esta americana es la prenda ideal que no puede faltar nunca en tu armario. Se puede combinar con todo tipo de outfits y otorgará siempre un matiz de seriedad a tu estilo. Podrás conseguirla en cualquier tienda física de Massimo Dutti o también en su página web de oferta por 79,95€.

