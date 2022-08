Es bastante amplio e ideal para todos los días: no dejes escapar este bolso de Parfois

Cuidar tus looks diarios es también muy importante. No solo se trata de elegir las prendas adecuadas, sino que también debemos escoger cuidadosamente los complementos que vamos a utilizar, ya sea el calzado, las joyas o incluso el bolso, un elemento en el que Parfois es muchas veces todo un referente. Un look casual puede venir marcado por la comodidad y estilo de los complementos y es por ello que está bien tener siempre nuestros imprescindibles en el armario.

Si buscas funcionalidad, sencillez y estilo, este bolso bandolera de Parfois puede llegar a convertirse en uno de tus mayores aliados. Se trata de un bolso de nylon, un material impermeable y resistente que hará de tu bolso un elemento muy ponible y funcional para uso diario en todo tipo de ocasiones.

El bolso bandolera más funcional de Parfois

Cuenta con un cierre de solapa con hebilla e imán, así como un asa de bandolera ajustable y extraíble para que puedas regularla como mejor te convenga o como más vaya con tu estilo. El interior es bastante amplio, ideal para llevar todo lo que necesites sin acumular un peso excesivo. Además, tiene otros dos compartimentos con cremallera para almacenar otros objetos más pequeños o que quieras tener más a mano.

La parte externa está compuesta por un 95% de poliéster y un 5% de poliuretano, al igual que la parte interior. Tiene unas dimensiones perfectas para un uso diario, no es demasiado grande pero tampoco muy pequeño, por lo que será muy funcional para su usuario. Tiene unas dimensiones de 22 x 19 x 12 centímetros y el asa tiene una longitud de 39 centímetros.

Si quieres añadir un bolso bonito, funcional y resistente a tu armario para poder darle bastante uso y ser el complemento ideal para tus looks más casual, esta es una opción que te encantará. Podrás adquirirlo además en varios colores: negro con el asa marrón, beige con el asa marrón o verde militar con el asa también marrón. Está disponible en tiendas físicas de Parfois o también en su página web por 15,99€.