Ana Milán se volvería loca con esta selección de camisas veraniegas, ¡qué estilazo!

Con la llegada del buen tiempo, la ropa fresca y los tejidos vaporosos se vuelven nuestros mejores aliados para combatir el calor. Además, estas prendas pueden dar mucho de sí para crear looks playeros bonitos y cómodos, que pueden utilizarse en cualquier situación. Ana Milán es una experta en lucir con estilo estos looks mediterráneos. A la actriz le encantan las rayas y las utiliza en la mayoría de sus outfits, como podemos ver en sus posts de Instagram, donde acumula miles de seguidores que adoran su lifestyle.

En este caso nos hemos inspirado en este vestido camisero a rayas que ha lucido la actriz en la playa para crear una selección de blusas y vestidos camiseros de tiendas como Zara a o Shein a los que no te podrás resistir. Este tipo de prenda es ideal para pasear por la playa y compartir un día de vacaciones con familiares y amigos.

Las camisas y vestidos camiseros de temporada que no dejan de venderse

Con estas propuestas que minuciosamente hemos escogido podrás coger ideas para los planes más veraniegos en tus días de vacaciones que con tantas ganas se esperan durante todo el año. La idea es que puedas estar cómoda y fresca pero sin perder la elegancia y el estilo.

En primer lugar, hemos seleccionado este vestido midi con detalle de cinturón de Zara, muy similar al que lleva Ana en la publicación y que tiene multitud de opciones y combinaciones. El cinturón que incluye también te permitirá llevarlo en salidas más formales. Su precio es de 39,95 euros.

Vestido camisero con cinturón. Foto: Zara

En Asos también hemos encontrado una opción más elegante, una camisa extra grande a rayas azul marino con bolsillos bajos grandes. Su precio es de 47,99 euros y combinado con estas sandalias estilo alpargata de Zara conseguirás un estilo único que acaparará todas las miradas. Además, si te registras por primera vez tienes un 15% en todo con el código ASOSNEW.

Vestido camisero a rayas azul marino extra grande con bolsillos bajos grandes de ASOS DESIGN. Foto: Asos

Otra opción para lucir un look veraniego y estiloso, como el que lleva Ana Milán, pero a un precio más económico, es este vestido camisero de Shein tan juvenil, que junto a una bolsa de playa de mimbre es todo un acierto. Lo puedes encontrar en su web a tan solo 14 euros.

Frenchy Vestido estilo camisa de manga de doblez de rayas. Foto: Shein

Si aún no has decidido tu look estrella de la temporada o simplemente quieres reforzar tu fondo de armario de cara a verano, no olvides echar un ojo a esta selección de vestidos camiseros o camisas oversize, ¡no dejan de venderse!