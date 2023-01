El anorak acolchado de Mango que te vendrá genial en los días más fríos de invierno

El invierno ha llegado tardío pero con fuerza. Los días más fríos ya están presentes en este diciembre y al hacer el cambio de armario muchos se han dado cuenta de que les hace falta un buen abrigo para afrontar esos días de temperaturas más bajas. Aunque un abrigo de calidad puede ser bastante caro, Mango tiene la solución.

No solo es una prenda que te ayudará a afrontar esos días de temperaturas bajo 0ºC, sino que además no perderás en estilo porque tiene un diseño de lo más favorecedor. Un abrigo de las nuevas colecciones de Mango que estamos seguros de que va a arrasar en ventas esta temporada. ¡Corre antes de que se agote!

El anorak acolchado de Mango que soporta temperaturas bajo 0ºC

Si aún no has encontrado el abrigo perfecto para esta temporada de invierno, aún estás a tiempo de encontrarlo. Muchas veces priorizamos la comodidad por encima del diseño, pero esta vez no será necesario, porque estamos ante una prenda cómoda, calentita y además con mucho estilo.

Se trata de un bonito abrigo acolchado medio con resistencia al agua, cuenta con un tejido repelente al agua ideal para esos días lluviosos o incluso de nieve. Tiene un diseño recto con cuello alto para evitar la entrada del frío, así como una manga larga con puños elásticos para evitar el paso del viento o del agua.

En sus laterales, cuenta con dos funcionales bolsillos con cremallera para poder llevar encima tus enseres más importantes como el móvil, la cartera o las llaves. Además, cuenta con un forro interior que acompañado de su relleno acolchado permite mantener la temperatura de tu cuerpo siempre cálida.

Tiene un cómodo cierre de cremallera en la parte delantera y además, está disponible para tallas grandes. Podrás encontrarlo tanto en tiendas físicas de Mango como en su página web e incluso Mango lo ha incluido dentro de su propia guía de regalos. Está disponible en un bonito tono azul claro, pero también en rojo o en marrón medio a un precio de 69,99 euros.