Apple aclara cómo debes limpiar tu iPhone: nunca con agua oxigenada

En Apple saben muy bien, entre otras cosas porque buena parte de su éxito ha llegado gracias a las redes sociales y a internet, que no todos los consejos que circulan por la red son precisamente adecuados.

De hecho, ha sido la marca americana la que, viendo que muchos de sus clientes estaban optando por seguir la recomendación que hace tiempo que circula por foros y redes de limpiar sus productos Apple con agua oxigenada, ha dejado claro que es algo que se debe evitar a toda costa.

Apple y el ‘bulo’ del agua oxigenada

Y es que, por desgracia para los afectados, y más teniendo en cuenta que los iPhone no es que sean precisamente baratos, son muchos los que, siguiendo la recomendación de limpiar sus dispositivos con agua oxigenada, han visto como éstos se estropeaban con el tiempo.

Apple deja muy claro que en ningún caso la garantía cubre los desperfectos derivados de este tipo de problemas, de ahí que, para evitar males mayores, haya emitido un comunicado vía MacRumors en el que dejan claro cómo se deben limpiar sus dispositivos.

“¿Puedo usar un desinfectante para limpiar mi producto Apple? Puedes pasar con cuidado toallitas impregnadas en alcohol isopropílico al 70 %, alcohol etílico al 75 % o toallitas desinfectantes de la marca Clorox por las superficies duras y no porosas del producto Apple, como la pantalla, el teclado y otras superficies externas. No uses productos que contengan lejía o peróxido de hidrógeno. Evita que entre humedad por las aberturas y no sumerjas tu producto Apple en ningún agente limpiador. No uses desinfectantes en superficies de tela o piel.”, apuntan en el citado documento.

Así, si tienes un iPhone, un Mac, un iPad, un Apple Watch o unos AirPods, nunca los limpies con agua oxigenada.