Apple prepara sus próximos productos mucho más potentes, aunque no será en esta próxima generación porque no estará a tiempo, no obstante, sí que se notará un pequeño cambio.

La marca de Cupertino ha querido mejorar el chip de sus productos. Ellos, junto a Intel, fueron los primeros en adoptar la tecnología de producción de chips de próxima generación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Hoy en día TSMC sigue siendo vital para el desarrollo de chips.

Ahora mismo Apple e Intel se encuentran probando sus diseños de chips utilizando la tecnología de 3 nanómetros de TSMC. Se espera que estos nuevos chips se empiecen a comercializar a mitad del próximo año.

El nanómetro indica el ancho entre los transistores del chip. Cuanto menor sea el número, más avanzado será el chip, pero también más difícil y costoso de construir. Actualmente se está utilizando la tecnología de los 5 nanómetros de TSMC.

Ésta es la que llevan los iPhone 12. Sin embargo, según TSMC, la tecnología de 3 nm puede aumentar el rendimiento informático entre un 10% y un 15% en comparación con 5 nm, al tiempo que reduce el consumo de energía entre un 25% y un 30%. Es decir, que si se aplicase a los nuevos terminales, tendríamos un smartphone mucho más potente.

La potencia del nuevo iPhone 13

Apple no está a tiempo de sacar el iPhone 13 con la tecnología 3nm, como mucho vendrá con 4nm, lo que ya es una importante mejoría. Lo que sí contarán con tecnología 3nm serán los iPad de nueva generación.

Se espera que la próxima generación de iPhones, que se presentará el próximo año, utilice la tecnología media de 4 nm por razones de programación.

“Actualmente, el tamaño del chip planeado por Intel es mayor que el tamaño del chip planeado para los iPads de Apple usando el proceso de 3 nm”, dijo una de las fuentes. En 2023, la producción podría aumentar hasta los 7 nm.

Con los años nos esperan unos iPhone muy potentes. Pero en el iPhone 13 ya veremos que cambiará su sistema. Será mucho más rápido, algo que notarás solo al encenderlo. Y además, la batería consumirá mucho menos.