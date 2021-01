Probablemente hayas oído hablar en los últimos meses de los AirTags de Apple. Sobre todo si eres consumidor de los productos de la marca de la manzana mordida. Y si no es así, no te preocupes. Apple las lanzará muy pronto al mercado. Y a continuación te explicamos en qué consiste este nuevo invento de la empresa tecnológica norteamericana.

Cabe decir que se esperaba que Apple presentara sus AirTags el pasado 13 de octubre de 2020, en la puesta de largo delos nuevos iPhone 12. Pero entonces Apple se guardó su nuevo producto revolucionario para más adelante. Y el momento está muy cerca. Sobre todo teniendo en cuenta que en los registros de las versiones beta de iOS 13 ya hay pruebas de su existencia.

Los AirTags no dejarán que pierdas nada

Los AirTags son unas pegatinas inteligentes que podremos adherir a cualquier objeto, incluido el collar de tu mascota, de forma que puedas tenerlo constantemente controlado. Así, con solo pulsar la pantalla de nuestro smartphone, podremos averiguar donde está el objetivo para encontrarlo fácil y rápidamente.

AirTags

¿Cuántas veces has perdido tiempo buscando las llaves o la cartera, o has estado llamando a tu mascota y no ha aparecido? Pues no te preocupes, porque con los AirTags este problema se habrá terminado. Eso sí: no pierdas tu teléfono móvil, sino el invento no servirá de nada.

Un aperitivo de cómo serán los AirTags de Apple

En cuanto a su diseño, hasta ahora solo habíamos visto prototipos publicados por diseñadores. Ahora, sin embargo, el leaker especializado en la actualidad de Apple Jon Prosser ha publicado un vídeo en YouTube donde podemos ver el presunto diseño final de estos AirTags. Y es que según Prosser, pertenecen al material de consumo interno de Apple. Además, en el vídeo se pueden ver en el reverso las leyendas de “Diseñado en California” y “Ensamblado en China”. Y atención: también se puede leer “Bluetooth LE” y “Ultra Wideband”, que serían los tipos de conexión con los que se comunica con nuestro celular.

El diseño final queda claro en el minuto 6:50 del documento. Aunque no se revela como irá acoplado al objeto en cuestión. En este sentido, los Tile que se venden en Amazon o las Smart Tags de Samsung cuentan con un agujero que permite incrustar la anilla de un llavero. Pero no en el caso de las AirTags.

Tile de Amazon

Para conocer todos los detalles tendremos que esperar a su presentación oficial, que como decíamos no puede tardar mucho. Algunos rumores apuntan a marzo como mes clave, pues suele ser la época en la que Apple presenta algunas de sus novedades.