Las marcas españolas se han dejado ver en ARCO, la Reina Letizia sorprendía con un vestido rebajado

Teníamos claro que Doña Letizia presentaría un nuevo look en ARCO. Esta tradición se remonta a su época como Princesa de Asturias, concretamente en 2009, cuando asistió por primera vez a la inauguración de la feria. Desde entonces, año tras año, la actual Reina nos ha legado looks inolvidables, algunos muy cosmopolitas, como un vestido kimono de cuero negro firmado por & Other Stories y otros más tradicionales, como los que eligió este jueves para formar parte de la 42º edición de esta exposición.

Doña Letizia se propuso no dejar indiferente a nadie en este evento, y este año sorprendió con la elección de un original vestido rosa palo. Diseño midi con manga francesa y tejido con efecto glitter, que llama la atención su combinación.

La Reina aprovecha esta cita para seleccionar los estilismos más originales y presentar exquisitas piezas, con las que, además, apuesta mayoritariamente por la moda española. Y esta edición no podía ser menos, y lo hizo con un vestido de uno de los principales diseñadores españoles: Moisés Nieto.

Vestido midi camisero rosa Reina Letizia de Moisés Nieto

Confeccionado en tejido técnico, este vestido midi es de corte camisero con botones en la parte delantera a la altura del cuello. Tiene un corte holgado que favorece la figura gracias al fruncido en la espalda y un cinturón a juego que lleva anudado la monarca en la cintura.

Un diseño muy especial impulsado por «Made in Spain» y con el que la Reina Letizia apoya a la industria de la moda española. Y si te enamoró y quieres copiarlo, estás de suerte porque este vestido se vende en la web de la firma.

Y lo más importante, pertenece a las rebajas de la firma. Costaba 195 euros y ahora puedes comprarlo por solo 165 euros. La mala noticia es que esta es una talla única, pero gracias a su corte, y el cinturón, se adapta a casi cualquier figura.