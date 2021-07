Arena tiene las gafas para piscina más vendidas en Amazon y están rebajadas al 30%

Amazon es, desde hace tiempo, una de las mejores armas para la gran mayoría de marcas en el mercado. Gracias a los bajos precios y a la comodidad y facilidades de compra en esta plataforma de comercio online, cada vez son más los que hacen uso de ella.

Algo que, evidentemente, beneficia a marcas como Arena que han encontrado en Amazon una nueva vía de negocio. Sobre todo porque, a diferencia de otro tipo de productos, gafas para la piscina o de natación son un producto muy específico que, quien las compra, sabe perfectamente qué modelo quiere.

Las gafas ‘top ventas’ de Arena rebajas en Amazon

De hecho, en Arena pueden presumir de tener el modelo mas vendido dentro de la categoría gafas de natación. No son otras que las gafas de buceo Arena The One, un modelo que tiene en el hecho de que sean unisex una de sus mejores armas.

Viendo que están triunfando, en la marca no han hecho otra cosa que potenciarlas aún más, aplicando así un descuento del 30 por ciento.

De esta forma este modelo tiene ahora un precio de 13,95 euros, lejos de los 19,95 euros que tenían como precio antes de esta promoción.

A continuación podemos ver las características de este producto tal y como aparecen en la web de Amazon:

Las cómodas gafas unisex The One Arena están diseñadas para fitness y natación ocasional, triatlón y natación en aguas abiertas.

El exclusivo sellado se ajusta a la forma de la cara y la zona de los ojos y se adapta individualmente a cada nadador.

La correa dividida se ajusta individualmente para un ajuste estable y cómodo, incluso con cabello largo.

Las gafas de natación están equipadas con una película antivaho, con protección UV 400 y no contienen PVC.

Estuche duro para proteger y transportar de un modo seguro las gafas de natación disponible por separado.

La película antivaho se puede renovar fácilmente con el spray antivaho Arena compatible con los ojos, vendido por separado.

