Atención con la letra pequeña de las mascarillas FFP2 de Mercadona

En los próximos días se cumplirá un año desde que se decretó el primer Estado de alarma en España y, por tanto, del primer confinamiento. Y desde entonces las mascarillas se han convertido en un ‘complemento’ imprescindible en nuestro día a día.

No obstante, aunque pasen los meses, todavía existe mucha confusión respecto a este medio de protección contra la pandemia del COVID-19. Algo que se debe a que existen diferentes tipos: higiénicas y reutilizables, quirúrgicas y las EPI que con las bautizadas como FFP1, FFP2 y FFP3.

No todas las mascarillas FFP2 son iguales

En este sentido, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), todas son igual de eficientes si se usan correctamente. Sin embargo, las más recomendadas por los expertos de sanidad son las últimas. Son las que mejor protegen contra el dichoso coronavirus. Estas mascarillas protegen al portador filtrando partículas, patógenos o aerosoles.

Además, estas son las que se hayan instaurado como obligatorias en algunos países de Europa en función del entorno en el que se encuentren los ciudadanos, lo que confirma aún más que son las más eficientes. Y por eso las FFP2 están entre las más solicitadas por los consumidores que en su día a día interactúan con muchas personas.

Atención a la letra pequeña de las mascarillas FFP2 de Mercadona

No obstante, todavía existe cierta confusión acerca de su uso y de su durabilidad. Y es que pese a cumplir con la norma, no todas son iguales. No todas cuentan con el mismo nivel de filtración. Y, sobre todo, ten en cuenta que no son de uso infinito, y es que los hay que se piensan que pueden usarlas durante meses.

Estos detalles se pueden comprobar en las mascarillas FFP2 que vende Mercadona bajo la marca Deliplus. Estas mascarillas de Mercadona cuentan con un nivel de filtración del 94%, tal y como se puede ver en la letra pequeña del embalaje. Y como la mayoría de mascarillas FFP2, solo son aptas para usar durante 8 horas. Después de ese intervalo, deben ir a la basura. Y no olvides que no son reciclables. Deben ir al contenedor gris para su posterior incineración.