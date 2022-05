¿Ayuso el nuevo ícono de estilo?, su apuesta Made in Spain más favorecedora

La presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, sorprendió en el día de la Comunidad con su apuesta Made ins Spain de la firma Victoria de la conocida Vicky Martín Berrocal.

No es la primera vez que la presidenta apuesta por la firma Victoria para un evento. Una firma de vestidos de novia, fiesta y madrina enfocada en la calidad de los tejidos, el diseño y la confección made in Spain. La marca fue creada en el año 2015 por Vicky Martín Berrocal, para vestir a todos tipo de mujeres de manera muy elegante.

El vestido elegido por Ayuso es el modelo Quinta, aunque con una pequeña modificación en la manga para eliminar el efecto farol. En satén con un favorecedor color coral, con corte recto, largo midi, escote cuadrado, hombros marcados y corte en la cintura. El vestido original cuenta con un cinturón forrado con contraste de color en morado pero Ayuso decidio no usarlo.

No es la primera vez que la vestimenta de la Presidenta llama la atención de la prensa, y ya son muchos los que creen que ya es toda una ícono de estilo. Ayuso eligió unos complementos en color neutro y un pelo desenfadado con sus ya habituales rizos. Pero aunque el look de Ayuso no esta mal el vestido podría ir mucho más en tendencia si se apuestan por otra serie de accesorios.

Si se quiere apostar por un look más juvenil combinar el color coral del vestido con unas sandalias de tacón alto en un color llamativo es una tendencia absoluta. Al igual que el cinturón propuesto por la firma Victoria, unos zapatos en color morado sentarían mucho mejor. Si la ocasión es muy arreglada tanto el pelo suelto como recogido pueden ser una buena idea. Un moño bajo sencillo o unas ondas marcadas quedarían perfectas con un vestido tan elegante.

En cuanto al resto de accesorios unos pendientes grandes o un bolso joya son tambien un acierto para tus actos. El vestido que ha lucido Ayuso cuesta 280 euros.