¡Barbie llega a Kiabi! Una colección a todo color para toda la familia

Apenas hemos entrado en julio y ya llega pisando fuerte. Muchas cadenas de ropa han aprovechado el comienzo del nuevo mes para anunciar nuevas colecciones de ropa y parece que Kiabi tiene una propuesta de lo más especial y llena de color para nosotros, ¡estamos seguros de que será todo un éxito!

Hace apenas un mes ya se anunciaba el estreno de la nueva película de Barbie con fecha del 21 de julio, y tal vez este esperado lanzamiento es lo que ha motivado a Kiabi a lanzar toda una colección de ropa con temática de Barbie. ¡Una colección a todo color y para toda la familia que no te puedes perder!

Prendas de todo tipo en las que el rosa es el claro protagonista: la colección de Barbie de Kiabi

Si eres de las que estaba pensando en ir renovando su fondo de armario más veraniego, tal vez esta colección de Kiabi te dé una buena idea para agregar un poco de color a tu colección. Tanto para hombres como para mujeres e incluso para niños, podemos encontrar prendas de todo tipo que seguro que no pasarán desapercibidas.

Se trata de una colección cápsula de la mano de Kiabi para celebrar el comienzo del mes de julio, ¡y qué mejor temática que la de la icónica muñeca! Barbie ha estado presente en muchas generaciones y, a partir del 1 de julio, podrás encontrar en tiendas de Kiabi los mejores looks para toda la familia del Universo de Barbi y Ken.

Serás prendas de edición limitada, desde vestidos hasta camisetas o accesorios con toda la esencia de Barbie llenas de brillo, ¡y mucho rosa! La cadena de ropa ya nos ha dejado un buen sabor de boca con la presentación de esta nueva colección destinada a todos los miembros de la familia, tanto pequeños como mayores, para llenar de color tu armario más veraniego.

Estas prendas y artículos aún no han salido a la venta, pero podremos verlos a partir este fin de semana en tiendas físicas de Kiabi o en su página web. Aún no se conocen los precios, pero conociendo a la marca estamos seguros de que serán de lo más asequibles, ¡incluso podrás combinar algunas de estas prendas con los looks más festivaleros de Shein! ¡No tardarán en agotarse!