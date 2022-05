Los básicos de la temporada para chico rebajados en Pull and Bear

Con el verano a la puerta de la esquina nos damos cuenta de que tenemos que renovar alguna pieza que ya ha terminado su vida útil si necesitas renovar básicos o simplemente quieres darte algún caprichito ahora lo puedes hacer en Pull and Bear por mucho menos.

Un básico para trabajar en verano o para el día a día es un polo sobre todo en colores más neutros. Como este polo de Pull and Bear de manga corta en tejido garment dyed, con detalle de logo bordado, cierre de botones hasta el pecho y confeccionado en algodón. Esta disponible en cuatro colores gris, arena, caqui e índigo. Con un 30% de descuento su precio es de 11.19 euros.

Otra pieza perfecta para el entretiempo o para las noches en las que las temperaturas caen es una sobrecamisa, en Pull and Bear tienen una sobrecamisa básica con bolsillos delanteros, cierre de snaps y en tejido sarga. Disponible en multitud de colores una prenda super versátil que seguro tu hermanos o tu pareja te intentarán quitar. Uno de los más bonitos y más en tendencia es el amarillo aunque el modelo en color menta también es ideal. Con un 30% de descuento su precio se queda en 20.99 euros.

Otra prenda de Pull and Bear que puede que acabe en el armario de tu novia es está sudadera con print de Ramones, con manga larga y de cuello redondo. También con un 30% de descuento su precio se queda en 20.99 euros. Una sudadera del mítico grupo de música los Ramones que dará ese toque macarra y canallita a tus looks.

Y con el calor la prenda que no puede faltar en tu armario son una chanclas, en Pull and Bear tienen un zapato tipo sandalia plana de Yale. Con tira ancha en la parte delantera con detalle de logo y una altura de la suela 2.4 cm. Aplicando el descuento se quedan en 15.99 euros.