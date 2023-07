BERSHKA vuelve a apostar por el brillo con esta falda metalizada ideal para festivales, ¡todo un ‘top ventas’!

El verano es una época de celebraciones y reencuentros, de fiestas y eventos, y qué mejor que la llegada del buen tiempo para poner fecha a todas estas ceremonias. No solo hablamos de bodas o comuniones, las fiestas y festivales de verano está también a la orden del día y es importante encontrar el outfit adecuado para la ocasión, ¡esta vez Bershka tiene justo lo que necesitas!

Si eres de los que les gusta ser precavidos y tienes ya tus entradas para algún que otro evento o festival este verano, querrás encontrar un look llamativo, favorecedor y especial para la ocasión. Son muchas las marcas y cadenas de ropa que han ido lanzando sus propias colecciones festivaleras, ¡e incluso Tiger ha sacado un kit de todo lo que necesitas para tus festivales!

La falda metalizada de Bershka que necesitas para tus festivales veraniegos

Como bien hemos dicho, los looks para festivales suelen ser prendas atrevidas, llamativas y, usualmente, con mucho brillo. Es por ello que cuando hemos indagado en las nuevas colecciones de verano de Bershka y hemos dado con esta falda, no hemos podido evitar imaginarnos un sinfín de looks diferentes para fiestas y festivales, ¡no puedes dejarla escapar!

La falda metalizada de Bershka. Foto: Bershka

Es la opción perfecta para brillar con un look único, atrevido y con el que podrás bailar cómodamente si descanso. Es mucho más sencilla de combinar de lo que parece, puede quedar genial con un top sencillo y básico y con unas chanclas o sandalias como esta propuesta de Pull&Bear con plataforma.

Se trata de una bonita falda de corte midi por encima de los tobillos, con un tiro no demasiado alto pero muy cómodo de llevar. Va pegada a tu cuerpo, por lo que adapta perfectamente a tus curvas y estiliza tu figura. Cuenta con una pronunciada abertura en la parte trasera de la prenda que te dará una mayor libertad de movimiento.

La falda metalizada de Bershka. Foto: Bershka

Es la opción ideal para fiestas y festivales, además puedes utilizarla para looks más elegantes, ¡todo depende del calzado y los complementos con los que decidas combinarla! Está disponible en un llamativo tono metalizado plateado, en tallas desde la XS hasta la L, tanto en tiendas físicas de Bershka como en su página web, a un precio de 19,99 euros.