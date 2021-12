Bershka se guardaba lo mejor para el final y lanza el pantalón wide leg satinado más esperado para Fin de Año

Es hora de despedirnos del 2021 y esperamos que el 2022 no sea una tercera parte del 2020. Queremos acabar ya con el virus y poder disfrutar de una vida normal. Seguro que este año tenías las mejores galas para salir de fiesta después de tomarte las doce uvas con tus familiares o amigos, sin embargo con el cierre del ocio nocturno eso será más complicado. No obstante, no por ello debemos renunciar a los vestido de fiesta.

De hecho, las principales marcas ‘low cost’ siguen apostando por estas prendas. Vemos en los estanterías mucho brillo, colores metalizados, terciopelo o lentejuelas. Son muchas las que eligen un vestido para la ocasión, pero otras tantas van más cómodas con pantalones. Precisamente, para ellas también tenemos los pantalones de gala.

Los pantalones wide leg triunfan por su comodidad

Estos pantalones que te presentamos a continuación siguen una de las mayores tendencias de la temporada. ¿Todavía no conoces el wide leg? Son los pantalones más cómodos del año. El wide leg tiene forma triangular, a diferencia de los flare que son ceñidos en la cintura y arriba de las rodillas, esta prenda va suelta desde la cintura. Son de tiro alto y no muy ajustado al cuerpo. Van holgados en toda la pierna. Estilizan tus piernas.

En Bershka hemos encontrado los pantalones wide leg que más gustan a las expertas en moda. Se trata de una prenda satinada en color negro para darle un toque elegante. Ideal para una fiesta o cualquier otro día. Serán muy fáciles de combinar.

Los tienes disponibles de la talla XS a la L, aunque ésta última ya se ha agotado pero tiene lista de espera. Volverá. A la venta por el económico precio de 25,99 euros.