Las bicicletas eléctricas de Decathlon ideales para sustituir al coche

A lo largo de los últimos años, el transporte ha cambiado en casi todos los sentidos. Muchas de las grandes ciudades han tratado de limitar el uso de los vehículos personales con el objetivo de evitar la contaminación, haciendo a los ciudadanos apostar por el transporte público o por otros modos de transporte sostenible. Y en este sentido, las bicicletas eléctricas han ganado una enorme importancia en los últimos años.

Los motivos que se esconde tras el éxito de estos medios de transporte son de lo más variados: desde su enorme comodidad hasta una gran eficiencia a la hora de llevarnos a cualquier lugar sin apenas esfuerzo. Y dentro de todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar una bicicleta eléctrica, entre los que destacan el diseño o la autonomía, hoy os hablaremos de algunas de las mejores opciones de Decathlon.

Las bicicletas eléctricas que arrasan entre los clientes de Decathlon

La bicicleta perfecta para andar por la ciudad

Muchos buscan una bicicleta eléctrica como un transporte alternativo al coche para moverse por la ciudad. Y en este sentido, la bicicleta eléctrica de cuadro bajo Elops 900, es la mejor opción de la cadena francesa. Entre los muchos motivos que se esconden tras el éxito de este modelo, destacan los tres modosque permitirán al ciclista variar: modo normal, modo eco y modo sport.

Más allá de esto, se trata de una bicicleta que cuenta con una autonomía de entre 4 y 5 horas, lo que la convierte en la opción ideal para, por ejemplo, ir y volver del trabajo sin necesidad de cargarla, permitiéndonos recorrer desde 40 hasta 70 kilómetros. Además, de la mano de su diseño elegante, es una de las mejores opciones de Decathlon para recorrer la ciudad.

La opción idónea para los que brindan a su bicicleta varios usos

No obstante, es posible que, además de usarla en ciudad, también quieras una bicicleta que te acompañe en tus rutas por la montaña. En este caso, la bicicleta eléctrica de Trekking Riverside 500 es una opción ideal para llevar a cabo cualquiera de las dos actividades, gracias a la optimización por carreteras y caminos con la que cuenta.

También dispone con tres modos, que tienen una influencia directa sobre la autonomía de la misma, ya que, en función del modo por el que apostemos, que variará en función del terreno en el que nos encontremos, variará entre los 50 y los 90 kilómetros de autonomía. A esto se suma un gatillo de 8 velocidades y un motor de 250W, que la convierten en la opción más versátil para los clientes de Decathlon.

La bicicleta ideal para los amantes de las rutas de montaña

Sin embargo, existen otros clientes que buscan una de estas bicicletas para acompañarles únicamente en sus salidas y rutas por la montaña. Y en este caso, la bicicleta de montaña Rockrider 520 Mango es la mejor opción de la cadena francesa, ya que cuenta con un diseño especial para hacer frente a terrenos con todo tipo de desniveles.

Algo que es posible en gran parte al motor central integrado con el que cuenta, que brinda a los usuarios un pedaleo mucho más fluido y eficiente. A esto hay que sumarle un diseño con una posición elevada del sillín y una suspensión delantera de 130 mm, que hace que la pelvis del ciclista no sufra los impactos de los desniveles propios del terreno montañoso. Y con una autonomía que puede alcanzas hasta los 100 kilómetros, esta opción de Decathlon será tu compañero ideal para las rutas de montaña.

La opción más ergonómica de Decathlon

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de hacernos con una bici eléctrica es su diseño, ya que cabe la posibilidad de que muchos no cuenten con un trastero o un garaje en el que guardarla. Si es tu caso, no hay problema, ya que de la mano de la bicicleta eléctrica Plegable E Fold, esto no será un problema.

Es una bicicleta ideal para desplazarse de forma cómoda por la ciudad, de la mano de sus ruedas de 20”, y una autonomía que oscila entre los 30 y 50 kilómetros para recorrer distancias moderadas. Sin embargo, el aspecto que hace destacar verdaderamente a este modelo disponible en Decathlon es su facilidad de cierre y apertura, que nos permite plegarla para que no ocupe sitio, en una actividad que apenas nos llevará 30 segundos.