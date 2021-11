Black Friday 2021: el smartwatch Fitbit Versa 2 con control por voz está rebajado en Amazon un 45%

Las ofertas de Amazon para el Black Friday no solo eran para el pasado viernes. Pero ya se acercan a su fin. No obstante, aun estás a tiempo de aprovechar rebajas como la que propone la web de ventas online para un dispositivo que encantará a quienes buscan un smartwatch y no quieran gastarse grandes cantidades de dinero.

Se trata del smartwatch Versa 2 de Fitbit que puedes encontrar a la venta en Amazon por 109 euros. Un precio que está rebajado en un 45%, pues su precio habitual es de 199,95 €. Es decir, ahorras 90,95 euros.

Un artículo tiene una valoración de 4,2 estrellas sobre 5 y un total de 106.531 valoraciones. Y que cuenta con numerosas opciones que permitirán controlar algunas constantes de tu cuerpo, así como usarlo para escuchar música o usar distintas aplicaciones de su smartphone.

El smartphone Versa 2 de Fitbit todavía está de oferta en Amazon

Este smartwatch Versa 2 de la marca Fitbit de oferta en Amazon lleva Alexa integrada, con lo que podrás acceder a todas las opciones que ofrece este servicio. Entre otro, conocer las noticias, el tiempo, programar alarmas, o controlar otros dispositivos inteligentes.

Fitbit Versa 2

Por otro lado, el Fitbit Versa 2 permite controlar distintas constantes vitales. Entre otras, la calidad de sueño, el ritmo cardíaco, las calorías quemadas durante el día, estadísticas de tus prácticas deportivas, etc.

Podrás tener y hacer todo desde tu muñeca

Una serie de utilidades a las que debes sumar el uso de aplicaciones como Gmail, Facebook, mensajes de texto o calendario. Y también acceder a Spotify o Deezer. Permite almacenar y reproducir hasta 300 canciones, siempre y cuando estés suscrito a alguno de estos servicios.

Pero eso no es todo. El Fitbit Versa 2 cuenta con una batería de larga duración que permite un uso continuado de hasta 4 días. Eso sí: siempre y cuando hagas un uso moderado.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos