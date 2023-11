Descuentos exclusivos: BLUELOW celebra el Black Friday para agradecer la lealtad de sus clientas

Bluelow se destaca como una marca que ofrece productos versátiles y duraderos, ideales para llevar una y otra vez. Con sede en Madrid, esta firma de complementos se especializa en straps para el móvil, bolsos y fajines, fabricados de manera artesanal y presentados en colecciones limitadas. Esto asegura que cada complemento sea único y especial, con una cuidada atención a los detalles para adaptarse tanto a ocasiones especiales como al uso diario.

La nueva colección, Marigold, propone un vibrante otoño/invierno lleno de color, desafiando la norma de los tonos básicos típicos de la temporada. Bluelow demuestra que los colores vivos no son exclusivos del verano, ofreciendo una gama que ilumina cualquier conjunto. Además, la marca introduce una línea de productos innovadores, destacando unos fajines confeccionados con caña flecha, un material exclusivo de una región específica en el norte de Colombia.

Leer más: La primavera llega a Bluelow con una nueva colección de complementos a todo color

El Black Month más especial de la marca Bluelow, ¡por primera vez en su tienda física!

Esta elección refleja la filosofía de Bluelow de ofrecer accesorios versátiles, en lo que ellas denominan «smart shopping«. Para deleite de los amantes de las ofertas, la marca ha anunciado su Black Month, donde ofrecerán una selección de artículos rebajados a lo largo del mes, tanto en su tienda en San Lucas 11, Madrid, como en su sitio web.

Con descuentos adicionales por el Black Friday, Bluelow invita a los clientes a explorar su tienda y aprovechar las ofertas mientras disfrutan de un agradable paseo por el encantador barrio de Salesas. Si como nosotros estás enamorada de los artículos de Bluelow y quieres obtenerlos al mejor precio, ¡esta es la mejor ocasión! La marca no suele ofrecer grandes rebajas por la artesanía y exclusividad de sus colecciones, pero, en esta ocasión, hará una excepción en agradecimiento a sus implicadas clientas.

Esta marca no solo se distingue por sus productos atractivos, sino también por su compromiso con la artesanía y la exclusividad. Cada artículo, fabricado de forma artesanal, refleja el cuidado y la dedicación de la marca para proporcionar accesorios únicos que destacan en cualquier ocasión. Las colecciones limitadas no solo garantizan la singularidad de cada pieza, sino que también enfatizan la importancia de la sostenibilidad y la calidad, aspectos fundamentales en la filosofía de Bluelow.

Con motivo de su Black Month y los descuentos de Black Friday, Bluelow no solo invita a los clientes a descubrir su amplia gama de productos rebajados, sino que también ofrece una experiencia de compra más allá de lo convencional. La ubicación estratégica de su tienda en San Lucas 11, en Madrid, permite a los visitantes explorar no solo las ofertas, sino también sumergirse en el encantador ambiente del barrio de Salesas, creando así una experiencia de compra que va más allá de las transacciones comerciales habituales; sin embargo, si no eres de Madrid, también puedes disfrutar de todos sus productos en su página web, ¡no te lo pierdas!