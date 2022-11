Black Friday: trucos para comprar un bolso de marca más barato

El Black Friday está ya a la vuelta de la esquina y con él muchos de esos chollos que llevábamos tiempo esperando. Sin embargo, probablemente no todos los productos de todas las marcas apliquen estas rebajas y es conveniente saber buscar bien los mejores descuentos para aprovechar al máximo esta semana.

No es de extrañar que reservemos algunas de nuestras compras para este día y luego nos demos cuenta de que no rebajaron el artículo que buscábamos o le aplicaron un falso descuento por el que queda con un precio final similar al original. Es por ello que debes conocer algunos trucos para poder buscar los mejores chollos y estos son los que nosotros aplicamos a la hora de buscar bolsos de marca rebajados.

Los mejores trucos para encontrar bolsos de marca rebajados este Black Friday

En primer lugar conviene echar un ojo a esos bolsos más básicos y combinables que disponen de un diseño atemporal, de esta forma podrás darle un mayor uso y utilizarlo en todo tipo de ocasiones. Los tonos más neutros son siempre un buen aliado y nunca está de más invertir en este tipo de artículos.

Para no acabarte fijando en bolsos que en verdad no necesitas, que no encuentras con qué combinarlo o que pueden acabar en el fondo de tu armario, hazte una wishlist con tus favoritos de cada marca para así poder comparar mejor sus precios originales con sus precios rebajados y apostar por los que realmente merezcan la pena.

Recuerda que no siempre las mejores ofertas están en la página oficial, conviene echar un ojo a otras webs como El Corte Inglés, Asos, Zalando o similares, en las que podemos llegar a encontrar el mismo artículo con un precio mucho más rebajado. Otra buena táctica es guardar los links o referencias de los productos que más nos interesan para tenerlos fichados tanto en su web como en tiendas físicas y ver cuánto bajó realmente de precio.

Recuerda siempre pensar qué tipo de bolsos podrían hacerte más falta o con qué outfits podrías combinarlo, de esta forma evitarás comprar modelos que igual te gustaban en el momento pero ya no le das tanto uso o no sabes con qué conjunto combinarlo. Además, recuerda que si te gusta algún bolso en concreto pero no tienes muy claro el modelo a escoger, podrás esperar a las últimas rebajas para una oferta mucho más tentadora. ¡Aprovecha el Black Friday al máximo!