El bolso acolchado de Parfois estilo retro que está arrasando en su nueva colección

Cuando un complemento no deja de venderse, suele ser porque es sencillo de combinar. Generalmente, buscamos añadir a nuestro fondo de armario prendas o artículos que sabemos que van a ser funcionales y que les vamos a dar uso. Es por ello que este bolso de Parfois no deja de venderse, ¡y no es para menos!

Sabemos que los complementos tienen siempre mucha importancia a la hora de planear un outfit, así como el calzado o los accesorios. Van a conseguir darle al conjunto la personalidad y estilo necesarios para las diferentes ocasiones, por lo que la mejor opción es contar siempre con la mayor variedad posible.

El bolso acolchado de Parfois que combina con todo

Si lo que quieres es un complemento que consiga dar un toque elegante a tu outfit y que, a su vez, sea sencillo de combinar tanto para ocasiones más elegantes como para diario, tenemos la opción perfecta para ti. No solo es un bolso con un diseño de calidad, sino que además tiene el tamaño perfecto para llevarlo siempre contigo.

Aunque de primeras podríamos catalogar su diseño como algo elegante para combinar con tus looks de eventos, lo cierto es que también queda genial con cualquier look básico de diario. Dará un toque formal a tu estilo gracias a su diseño acolchado con cadena dorada, ¡es muy cómodo de llevar!

Se trata de un bolso de hombro con asa ajustable con hombrera, para que puedas llevarlo colgado sin que te moleste o te pese demasiado, puesto que tiene el tamaño perfecto para llevar solo lo más necesario. Cuenta con un cómodo cierre de solapa y tiene un bolsillo interior para tener bien organizados tus enseres.

Es una de esas opciones que siempre recomendamos tener en nuestro fondo de armario, un bolso negro combinable y elegante para cualquier ocasión. Además, está disponible también en blanco o en rosa para que elijas el que mejor encaje con tu estilo. Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Parfois o en su página web a un precio de 22,99 euros.