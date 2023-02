El bolso shopper de nueva colección de Bimba y Lola que está arrasando en su página web

La temporada de rebajas ya prácticamente ha llegado a su fin, son muchas las cadenas convencionales que ya ofrecen sus ofertas finales en un pequeño rincón de la tienda. Para bien o para mal, llega el momento de volver a centrarse en las nuevas colecciones, y qué mejor manera que con un nuevo bolso de Bimba y Lola.

Los complementos son siempre una parte fundamental de nuestro outfit, aunque solemos tener más en cuenta otros aspectos a la hora de elegir qué ponernos. Sin embargo; es importante contar con la suficiente variedad de complementos y accesorios en nuestro fondo de armario para poder completar con facilidad cualquier conjunto.

El bolso shopper de nueva colección de Bimba y Lola que está siendo todo un éxito

Es cierto que muchas veces tendemos a no mirar demasiado en los artículos de nueva colección porque siempre suelen tener precios bastante más elevados. Sin embargo, no podemos evitar fijarnos en ellos, y es que no dejan de ser las novedades que más consiguen llamar nuestra atención. Eso mismo es lo que nos ha pasado con este bolso shopper de nylon de Bimba y Lola.

En esta ocasión el protagonista es este bolso de la nueva colección de Bimba y Lola, un complemento de lo más funcional con el tamaño ideal para poder llevar todas tus cosas de una forma cómoda y sin tener que preocuparte por el espacio, gracias a sus medidas aproximadas de 36 x 27 x 14 centímetros.

Se trata de un bolso shopper de nylon en color negro, un modelo de tamaño mediano con un cómodo y tradicional cierre de cremallera. Cuenta con un asa de mano y un asa de hombro, para que puedas llevarlo de la forma más cómoda para ti. Tiene un exterior personalizado con el Logo Chimo esmaltado de la marca.

Uno de los detalles que más resaltan en su diseño es el colgante extraíble en tonos verdes y naranjas que viene enganchado en una de las asas de mano. Aunque es un bolso bastante sencillo, podrás combinarlo con mucha facilidad con todo tipo de outfits. Lo encontrarás en tiendas físicas de Bimba y Lola o en su página web a un precio de 155 euros.