Estas son las botas mosqueteras de Lefties que no te quitarás en toda la temporada

La temporada otoño invierno 2022-2023 viene cargada de tendencias que ya acaparan todo el protagonismo en las tiendas y en los estilismos del street style. Y estos lo marcan las diferentes prendas que nos ponemos, pero también los accesorios y complementos como las chaquetas, los abrigos, las bufandas o el calzado.

En cuanto al calzado que más veremos destacarán los botines de agua, los zapatos salomé, las botas con cordones y sobre todo las botas altas (conocidas también como mosqueteras). Estas últimas, las preferidas de Rosalía y Ariana Grande, han destacado en las pasarelas de Chanel, Giambattista Valli o Givenchy, entre otros desfiles.

De tal manera que si algo no llega a las tiendas low cost, lo tendremos más difícil a la hora de poder ir a la última. En cambio, la gran mayoría de marcas toma nota de lo que dictan las grandes firmas y nos las presentan con precios para casi todos los bolsillos. Es el caso de Lefties, que nos trae estas botas mosqueteras con un diseño elástico en color negro y suela track.

Leer más: El vestido de invitada de manga larga de Lefties que está arrasando por menos de 20 euros

Botas altas de Lefties

Aunque las clásicas botas mosqueteras negras son las más práticas, la variedad de modelos es infinita. Desde las metalizadas a las de print, pasando por las bicolor o las que tienen suela track como estas de Lefties que, si te fijas, verás que la suela es más ancha que otras.

Cómodas, ¿verdad? Es un calzado con el que podrás patearte toda la ciudad. Llegarás a casa y aún así no tendrás esa sensación que querer quitártelas enseguida para descansar los pies. Es una apuesta segura en tendencias: con un vestido de punto corto, con uno de estilo bohemio o con mil combinaciones más porque estas botas son un básico y por lo tanto, un must have en toda regla.

Pero esto no acaba ahí, por último, el detalle más atractivo de todos: su precio. Porque estas botas repletas de virtudes y comfy son de la nueva colección de Lefties y podemos conseguirlas en la página web o en tienda física por tan solo 35,99 euros.