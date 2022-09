La cafetera de cápsulas de El Corte Inglés más buscada por menos de 70 euros

Las personas que somos poco madrugadoras y además, un poco adictas al café, no concebimos una mañana sin él, mucho menos si no estamos de vacaciones y nos toca dar el callo trabajando. Por eso, elegir la cafetera ideal que nos proporcione nuestro ración de cafeína al instante no es ninguna tontería.

A la hora de comprar una cafetera nueva, hay que tener en cuenta muchos aspectos. Hoy día, los consumidores pueden encontrar en el mercado una amplia variedad, al realizar el café de diferente forma. Existen cafeteras italianas, de goteo, de émbolo, de cápsula o automáticas.

Años atrás, la opción preferida para disfrutar del aroma y el sabor de un buen café era la cafetera italiana, sin embargo, con el paso de los años, las máquinas de cápsulas han ido ganando terrenos, te permiten tener un café delicioso y con mucho cuerpo en cuestión de segundos, además de que su precio suele ser bastante asequible.

Si lo que buscas es un café rápido, que esté rico y sea barato hemos encontrado la máquina ideal para ti, es de Philips y es una de las máquinas de café de cápsulas más completa y práctica.

La cafetera de L’OR de El Corte Inglés

Esta cafetera Philips L’OR Barista Sublime de cápsulas tiene un diseño elegante y compacto para que no ocupe mucho espacio en la encimera de la cocina. Cuenta con 19 bares de presión capaces de preparar dos cafés a la vez (o uno doble si lo que necesitas es una dosis extra de cafeína).

Es capaz de preparar todo tipo de cafés como ristretto, espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato o más, por lo que puedes elegir tu favorito según tus preferencias, ya que proporciona el agua necesaria en cada caso para sacar todo el partido. Crea y personaliza tu café favorito gracias a todas las variedades que te proporciona esta cafetera.

Consíguela ahora en la página web de El Corte Inglés por tan solo 69 euros gracias a su 36% de descuento, además obtendrás de regalo un surtido de bienvenida de nueve cápsulas incluidas.