Calzedonia tiene unos vaqueros push up que parecen sacados de un museo de arte contemporáneo

El vaquero es un tipo de pantalón que está entre los mas recurridos en las tiendas de moda. Los jeans es una prenda que no pasa de moda y que es apta para todo tipo de compromisos. Desde los más informales hasta para las citas más especiales. Y no desentonará en ninguna ocasión.

No obstante, puede que estés un poco harta de los vaqueros convencionales. Aunque sean en distintos tonos, es posible que se te hagan un poco repetitivos. No obstante, la amplitud del mercado nos permite acceder a otras opciones que den un aire nuevo a cualquier look basado en unos jeans. Y una de las tiendas en las que lo puedes conseguir es Calzedonia.

Calzedonia tiene unos jeans con efecto push up

En la firma de ropa íntima también encontrarás prendas que se alejan de los modelitos de ropa interior o los pijamas. Y estos jeans son un buen ejemplo de ello

Estamos hablando de unos vaqueros denim que otorgan un efecto push up a quien los lleva. Unos jeans que, además, están rebajados. Normalmente cuestan 29,95 euros. Sin embargo, estos días pueden ser tuyos por solo 8,95 €. Sin duda, una oportunidad única para añadir a tu armario unos vaqueros diferentes a lo convencional.

Vaqueros de Calzedonia con efecto push up

Estos vaqueros de Calzedonia están elaborados con tejido denim, que otorga un tacto suave y cómodo. Combina algodón en un 67%, poliéster en un 30% y elastano en un 3%.

Un estampado que parece salido de una sala de arte contemporáneo

En cuanto a su diseño, estos jeans de Calzedonia integran dos bolsillos traseros muy prácticos y un cansesú trasero redondeado, responsable de otorgarle un interesante efecto push up. Y todo ello se completa con un típico cierre en la parte frontal de cremallera y botón.

Pero lo que más llama la atención de estos vaqueros es su estampado. Un diseño que parece sacado de un museo de arte contemporáneo y que le dará un aire nuevo a tus looks con jeans.