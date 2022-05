Las cangrejeras son el calzado de moda y estás son las más bonitas

Seguro que no paras de ver el calzado cómodo que esta triunfando entre celebrities, influencers y que seguro que ya has visto a alguna de tus amigas. Y es que las cangrejeras ya no son solo un calzado para ir a la playa o al rio y normalmente destinado para los peques de la casa.

Desde que se pusieron de moda las opciones son infinitas, hay de todo tipo de materiales y colores. Ahora son super fáciles de conseguir en cualquier tienda como Zara o Mango pero aquí tienes las más originales y diferentes que no puedes perder la vista.

Una buena opción es meter un poco de color y los zapatos blancos llevan siendo must la combinación del blanco y negro le darán ese toque chic y en tendencia. Si te gusta es modelo y no sabes como combinarlo es mucho más sencillo de lo que piensas con unos vaqueros y una camisa tienes un muy buen look a base de básicos. Estas cangrejeras son de Bershka y cuestan 35,99 euros.

Si te fliparon las cangrejeras de Prada pero no quieres gastarte tanta cantidad de dinero en Bimba y Lola tienes este modelo que nada tiene que envidiarlas y con un precio mucho más asequible. Estas cangrejeras están disponibles en todas las tallas en Bimba y Lola por 115 euros. Perfectas para el día a día y si eres muy atrevida también podrías usarlas para ir a la oficina con una americana y un pantalón de lino.

Si eres de esas a las que aunque suban mucho las temperaturas le cuesta muchos abandonar sus botas, este modelo de Dr. Martens es para ti. Una reinvención de sus botas míticas en unas cangrejeras de lo más innovadoras y con las que seguro que no dejarás indiferente a nadie.

Si eres mucho más clásica y no te ves con ninguno de estos modelos estas cangrejeras de Pedro del Hierro sin duda son para ti un modelo en piel en color marrón mucho más discreto y elegante con las que irás en tendencia pero sin perder un ápice de sofisticación. Su precio es de 129 euros.