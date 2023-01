El cárdigan más tendencia es largo y de Parfois, lo tienen todas las influencers

Un cárdigan define todos tus looks en la temporada de entretiempo y en los días más fríos acompaña al abrigo para mantener el calor. Son chaquetas de lana gruesas, cálidas, suaves y neutras que no solo abrigan sino que combinan bien con una simple camiseta, jeans, minifalda e incluso pantalones de vestir. ¡Un básico de moda que no debe faltar en tu armario!

Existen en gran variedad de modelos, pero para que tu búsqueda sea fácil las influencers de moda nos han ayudado a ello. Gracias a Lucía Bárcena, hemos confirmado que la firma low cost de Parfois tiene los mejores cárdigans. Y es que ha compartido varias fotografías en su perfil de Instagram, en las que muestra a sus seguidores un look casual, perfecto para sobrevivir a las bajas temperaturas sin perder el estilo.

En el armario de Lucía no faltan las piezas de colores para dar color a los looks más básicos en invierno y lo ha demostrado en su último post. Y sí, la estrella es un cárdigan largo de Parfois de lo más calentito.

Cárdigan punto largo multicolor Parfois

Es un cárdigan largo de punto multicolor con manga larga, dos bolsillos delanteros y sin cierre de botones. Diseño oversize y fluido con un bonito estampado de rayas.

Se trata de un estampado que combina el naranja con tonos neutros como el naranja, el marrón o el granate y resulta muy favorecedor. Además, la chaqueta solo está disponible en talla única, ya que está diseñada para crear variedad de siluetas y adaptarse a diferentes tipos de cuerpo.

Cuesta 49,99 euros y aunque la firma sugiere combinarlo con unos vaqueros y una camiseta blanca, a nosotros nos gusta mucho más la propuesta de Lucía Barcena, que ha decidido dotar a este cárdigan de un total look white como la nieve con un pantalón cargo, una camiseta y unas zapatillas blancas con suela negra a contraste.