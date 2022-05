Si veraneas en el norte necesitas este cárdigan de Mango

Si tu destino de vacaciones es el norte de España además de bikinis, vestidos o sandalias sabrás que uno de los imprescindibles en tu maleta es una rebequita. En Mango tienen el cárdigan perfecto para estos looks del verano en el norte y con descuento.

El cárdigan de Mango está fabricado en un tejido de punto fino, con cuello cascada y un diseño oversize. Con un corte largo, cuello abierto y manga larga. También tiene aberturas laterales en el bajo y es sin cierre. Esta disponible en dos colores en ocre y en negro pero el ocre es clave para estás fechas. Podrás conjuntar ese cárdigan con prácticamente todo ya que es un tono que queda genial con los principales colores de la temporada estival. Con un diseño muy clásico y elegante es un básico de armario indiscutible no solo para las que veranean en el norte sino para esas noches donde las temperaturas caen.

Este modelo de Mango esta disponible en en las tallas S,M y L. Además tiene un 20% de descuento por lo que su precio se queda en 39.99 euros. Por desgracia este modelo no está disponible en tiendas físicas en España pero puede comprar esta chaqueta de Mango en su tienda online y recibirlo de manera gratuita en tienda.

Uno de los looks más fáciles con este cárdigan de Mango es con total blanco, unos pantalones anchitos y una blusa ya esta chaqueta conforman un look muy básico y atemporal. Que podría llevar una mujer con cualquier estilo o edad. La clave ahora esta en los accesorios. Si quieres un look más juvenil unas zapatillas o un bolso con color es un gran puntazo si por el contrario prefieres un look más clásico accesorios en color beige también seria un buen acierto.

En Mango puedes renovar muchos de tus básicos para el verano a un precio muy bueno con las ofertas que tienen en su tienda online.