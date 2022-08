Si aún no tienes tus sandalias de confianza, las tienes en Mango

Estamos en el ecuador del verano pero eso no significa que aún estemos en la búsqueda de nuestras sandalias perfectas. Sobre todo si aún no te has ido de vacaciones o la vuelta a la oficina ya esta aquí y necesitas unas sandalias monas, estos modelos de Mango son ideales para ti.

Apostar por básicos siempre es una gran opción, y este modelo de Mango es súper básico y versátil. Con efecto piel, diseño de tiras, de estilo flat, punta cuadrada y tira elástica. Un modelo en color negro que es ideal para el día a día. Las tallas de este modelo se empiezan a agotar y no nos extraña ya que tienen un precio de 19.99 euros.

Otro clásico son los zuecos, en Mango tenemos un modelo hecho en 100% piel bovino, con un diseño destalonado, tachuelas decorativas, punta redonda y tacón bloque. Un modelo cómodo que nos estiliza pero sin ser un gran tacón ya que mide 5 cm. Su precio es de 59.99 euros.

Otro modelo que es ideal y súper versátil son estas sandalias de tiras de Mango. Están fabricadas en 100% piel. Tienen punta redonda, con un diseño plano y de estilo flat. También cuentan con un diseño de tiras y cierre de hebilla. Un modelo que es ideal para combinarlo con un pantalón de traje para la oficina o para patearnos la ciudad en nuestra próxima escapada. Su precio es de 29.99 euros.

Si te gustan las sandalias estilo palas en Mango también tienen un modelo ideal. Pertenece a la colección Committed y están hechas en 100% piel bovino. Tienen un diseño trenzado, punta redonda y son de estilo flat. Este modelo esta disponible en tres colores negro, marrón y mostaza. Su precio es de 29.99 euros.

Estos modelos de Mango no pueden ser más cómodos, más versátiles y más básicos. Por lo que son ideales para crear nuestro armario capsula perfecto.