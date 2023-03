Carmen Lomana consigue realzar su figura con esta prenda básica de Zara tirada de precio

A día de hoy, el mundo de la moda está muy marcado por las redes sociales. Las influencers se han convertido en todo un referente y no es la primera vez que publican su outfit en Instagram y consiguen hacer sold out de algún producto. Zara ya lo ha experimentado en varias ocasiones y esta vez podría no ser menos.

No solo son las influencers las que consiguen tener este efecto, sino que también algunas figuras públicas como cantantes, actrices e incluso políticos también pueden estar en el punto de mira. Carmen Lomana siempre ha sido un gran referente en cuanto a elegancia, especialmente para las mayores de 60 años.

El jersey básico de Zara con el que Carmen Lomana consigue realzar su figura

No solo es un referente en cuanto a elegancia, sino que además Carmen Lomana nos da algunas ideas increíbles para conseguir outfits de lo más favorecedores, ¡atentas a este tip! Con un sencillo jersey básico de cuello alto en color negro podrías conseguir unos looks de ensueño como el del último reel de Instagram de la colaboradora y empresaria.

Aunque es una prenda de lo más simple, hemos comprobado que sienta genial si lo combinas con cualquier falda midi. Consigue estrechar tu cintura y realzar tu figura con un efecto de lo más favorecedor, ¡no dudes en copiarlo! Este jersey negro de cuello alto de Zara es la prenda que necesitas para conseguir unos outfits tan despampanantes.

Se trata de un sencillo jersey con cuello subido y manga larga acabada con falsos botones metálicos que le dan un toque de lo más elegante a la prenda. El bajo, así como la terminación de los puños, tiene un acabado en rib. Una prenda básica que no puede faltar en cualquier fondo de armario, y menos ahora que hemos visto lo bien que sienta.

A pesar de que Carmen Lomana ha apostado por el negro y que este es sin duda la opción más realzante y combinable, este jersey está disponible en varios colores: rojo, blanco, azul marino, vino y tostado. Podrás escoger la opción que mejor vaya con tu estilo y todo ello a un precio de tan solo 22,95 euros en tiendas físicas de Zara o en su página web.