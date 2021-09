Carrefour pone a la venta un peine eléctrico que acaba con los piojos

La vuelta al cole ya está aquí y una de las principales preocupaciones de las madres y los padres es que su hijo no lleve consigo piojos a la escuela o pueda cogerlos de algún otro niño. La higiene muchas veces no es suficiente con estos bichitos que nos quieren hacer la vida imposible y es por ello que Carrefour ha querido dar una solución para que no sufras por tus niños en el colegio.

En esta ocasión el producto presentado por Carrefour es el peine eléctrico antipiojos de la empresa Medisana en su modelo LC870. Una opción realmente interesante para acabar de una vez por todas con los piojos y liendres que pueden atacar a nuestros hijos.

De hecho, este peine elimina con mucha facilidad los piojos ya que con pasar el peine por la cabeza la corriente eléctrica que desprende al contacto con los dientes del peine acaba con estos bichitos. Lo hace sin usar agentes químicos y sin efectos secundarios.

El peine de Carrefour

Este artilugio que son todo ventajas, incluso se puede usar para el cuidado del cabello de la mascota (gatos o perros) evitando que los bichos le ataquen, está a un precio muy económico en Carrefour.

Por 26 euros podemos hacernos con él en cualquier establecimiento de la marca de supermercados francesa o a través de su página web.

Con este peine evitaremos que nuestros niños sean protagonistas por tener piojos en este inicio de curso, algo que desde hace mucho tiempo estigmatiza mucho a los infantes debido a que por lo general indica mala higiene capilar, aunque en ocasiones pueda ocurrir por transferencia de otros niños sin haber sido el nuestro el origen de los piojos en la escuela. Carrefour no quiere que tengas que estar pendiente de ello y por eso te lo ha puesto fácil con este peine eléctrico.