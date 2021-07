Carrefour tiene a la venta una ducha solar para jardín

Si tienes jardín pero no tienes la suerte de disponer de una piscina privada, no tendrás muchas opciones para refrescarte este caluroso verano que ya nos achicharra en muchas zonas de España. Como no eches mano de la manguera o de una jarra de agua, pocos remedios más vas a tener.

También es cierto que podrías comprarte una piscina hinchable, pero ya sabes los trabajos colaterales de mantenimiento y limpieza que estas implican. Y eso si no cambias el agua cada día, pues el agua estancada no tarda en perder pureza.

Pero atención, porque en Carrefour encontrarás una solución que no solo te refrescará. También te permitirá ahorrar en agua. Además, permite remojarte con agua caliente sin necesidad de enchufarla a la corriente. Y si ya tienes piscina, este artilugio también te pueden servir para cuando acabas tu baño.

Ducha solar de Vidaxl a la venta en Carrefour

Lo mejor en verano es ducharse con agua caliente

Antes de entrar en detalles, puede que a estas alturas estés pensando que cómo vas a refrescarte si lo que sale es agua caliente. Pues debes saber que los expertos recomiendan ducharse con agua caliente en verano y templada en invierno. Y el motivo tiene que ver con el contraste de temperaturas entre tu cuerpo y el exterior.

Si te duchas con agua fría en verano, cuando acabes notarás mucho más el calor exterior, con lo que seguramente a los tres minutos estarás sudando de nuevo. Si en cambio lo haces con agua caliente, tu cuerpo notará el ambiente más fresco al acabar, lo que evitará que al poco rato tengas ganas de volver a remojarte.

Y lo mismo ocurre en invierno. Si nos duchamos con agua templada, el contraste con el frío exterior no será tan extremo como cuando lo hacemos con agua caliente.

Así son las dichas solares a la venta en Carrefour

Dicho esto, las duchas de agua caliente que puedes encontrar en Carrefour te serán de gran utilidad este verano. Cuentas con varios diseños y tipos, con depósitos de entre 8 y 20 litros de capacidad que se calientan con la luz solar. Su material, además, favorece la conservación del calor.

Estas duchas las fabrica Vidaxl. Están elaboradas con materiales duraderos y de alta calidad. Cuentan con una base cuyo tamaño garantiza estabilidad. Y para usarla solo tendremos que completar un montaje fácil, rellenar de agua el depósito y accionar la manecilla.

Por último, los precios de estas duchas solares de Carrefour empiezan en los 106,99 euros y llegan hasta los 201,99 € en las más grandes y sofisticadas. Aunque en Amazon también puedes encontrar una alternativa por 105,89 €.