Carrefour trae a España la ropa interior que reduce la barriga al instante

En las fechas en las que estamos, quienes empezaron hace meses con la ‘Operación bikini’, deberían haber acabado. Aunque si no lo has conseguido, debes saber que la multinacional Carrefour ofrece en su catálogo un artículo que te ayudará a disimilar aquellos gramos de más que no has conseguido quitarte de encima.

Cabe decir que este producto no es para ir a la playa, sino para perfeccionar tu figura cuando vayas a la compra, quedes con amigos o acudas a una cita ‘especial’, pues estamos hablando de ropa interior.

Las dos opciones de Carrefour para reducir tu barriga al instante

Se trata de la braguita faja reductora que la cadena de supermercados ofrece en su catálogo. Un complemento con el que conseguirás reducir tu barriga al instante. Las fabrica la maca TEX y las encontrarás entre 9,99 y 12 euros. En Amazon tienes una alternativa en la braga faja reductora de Channo, valorada con 5 estrellas y a la venta por 13,99 euros.

En cuanto a las de Carrefour, las encontrarás de dos tipos. Por un lado, las que vienen en color beige. En este caso lucen un diseño sencillo y que sube hasta por encima del ombligo. Es ideal para controlar la cintura.

Las segundas unidades tienen un 0% de descuento

En este caso están disponibles en trallas S, M y L. Están fabricadas con poliamida en un 87% y con elastano en un 13%. Y su precio es de 9,99 euros. Además, Carrefour ofrece un descuento del 70% en la segunda unidad. Es decir, te llevas dos braguitas faja por menos de 13 euros.

Braguita faja control cintura de Carrefour

La otra opción que propone Carrefour en braguitas reductoras son las que vienen en color negro. Su corte es más bajo que las anteriores, pero lucen un diseño más atrevido con transparencias y un encaje floral.

Braguita faja reductora de Carrefour

En este caso están fabricadas con poliamida en un 64%, elastano en un 26% y algodón en un 10%. Y puedes obtenerlas en tallas S, M, L y XL. Su precio es de 12 euros. Además, como en el caso anterior, obtendrás un 70% de descuento en la segunda unidad.