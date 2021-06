Carrefour trae a España unos leggings inteligentes que te ayudan a adelgazar

¿Te ha pillado la operación bikini? Si con el teletrabajo y las restricciones no has podido moverte lo suficiente ni ir al gimnasio, no te preocupes. Carrefour tiene la solución. La cadena de supermercados quiere darte un empujón para que luzcas un cuerpo perfecto.

Carrefour presenta unos leggins inteligentes push-up. Mientras duermes hacen su función y es como si estuvieses haciendo ejercicio sin moverte de la cama. Se deben usar durante 30 noches seguidas. Cuando el cuerpo está descansando, el organismo está relajado y muchos procesos metabólicos se desarrollan mejor y con más rapidez. Se deben llevar puestos durante 6 horas las 30 noches para que hagan su efecto.

Eso sí, para que hagan su efecto no hay que olvidarse nunca del ejercicio físico y una dieta equilibrada, los productos milagrosos todavía no existen. Con estos podrás reducir la celulitis sin esfuerzo, a la vez que tonificará y esculpirá tu figura.

Características de los leggins inteligentes

Este estudio ha sido realizado durante dos meses con mujeres de entre 20 y 60 años. Las prendas adelgazantes reafirmantes están reforzadas en abdomen y cartucheras. Ideales para personas con piernas cansadas y pesadas ya que activan la circulación de retorno. Reducen la celulitis y la piel de naranja. Efecto termorregulador, evita la sudoración propia de una faja o prenda de compresión.

La tecnología está en el ADN del hilo, estos nunca pierden sus propiedades ni desaparecen con los lavados. Incremento de la firmeza y elasticidad de la piel, quedando más flexible y joven. No recomendado en mujeres embarazadas o si no está intacta la piel. La fibra Emana® es un hilo inteligente con diversos activos que absorben el calor del cuerpo y lo devuelven en forma de rayos infrarrojos. Tienen en su núcleo interior, cristales bioactivos que promueven el equilibrio térmico del cuerpo y estimulan el metabolismo celular. El resultado final es una piel más firme y sin celulitis. Fabricado en España.