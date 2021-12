Carrefour vende el mejor rollo de papel higiénico para la OCU: así está el top 10

En Carrefour saben muy bien que, por mucho que los precios y la calidad sean en muchos casos los principales motivos por los cuales los consumidores optan por un producto u otro por una cadena u otro, estudios como los que hacen en la Organización de Consumidores y Usuarios tienen cada vez más peso.

Entre otras cosas porque este tipo de estudios de la OCU son objetivos y no tienen en cuenta ni la marca ni el precio de los productos, sino la relación entre su calidad y su coste.

Leer más: Carrefour tiene un taburete para el WC que ayuda con los problemas de estreñimiento

Carrefour tiene el número uno en el top 10 de la OCU

En este sentido, en Carrefour puede presumir de tener en su catálogo el que para la OCU es el mejor rollo de papel higiénico. Se trata del papel Renova Ultra fort, que tiene un precio de 2,95 euros. La OCU, como apuntan en El Español, lo puntúa con una nota de 85 sobre 100, la más alta.

El papel higiénico de Renova número uno para la OCU

A partir de ahí, completan el podio el Higiénico suave Bosque Verde con una nota de 81 sobre 100 y el Papel higiénico Solo, de Aldi, con una nota de también 81 sobre 100. En cuatro lugar aparece el Scottex acolchado con un 80 sobre 100, en quinto el Floralys super suave, de Lidl, con un 79 sobre 100 y en sexto lugar el Papel higiénico de marca Carrefour con un 79 sobre 100.

Los cuatro último clasificados en este top 10 son el Colhogar Just 1 con un 78 sobre 100, el Foxy seda con un 78 sobre 100, el Eroski acolchado con un 75 sobre 100 y el Solo Eco Aldi con un 74 sobre 100.

Así, en Carrefour pueden presumir de tener en sus estanterías tanto el número uno para la OCU como su papel higiénico de marca blanca entre los mejor valorados.