Causó furor y ahora la blazer hippy-chic de Sara Carbonero está rebajadísima

Vestir elegante y con estilo ya no es cuestión de dinero, sino de saber dónde buscar. Los looks de las famosas no solo son piezas de alta costura dignas de pasarelas de modelos. Algunas referentes referentes de la moda española, como es Sara Carbonero, diseñan prendas que están al alcance de todos los bolsillos.

Este es el caso de la colección Slow Love: dancing in the street, diseñada en exclusiva por la periodista y por Isabel Jiménez y que cuenta con productos que van desde vestido a calzado o complementos de lo más hippy-chic.

Leer más: Zara tiene una prenda hecha con botellas de plástico recicladas para ayudarte a cumplir tu propósito de año nuevo

El pasado mes de octubre las dos diseñadoras presentaron su nuevo trabajo en Madrid de la mano de Cortefiel. Para la ocasión, Carbonero eligió un traje pijamero de lo más cómodo que constaba de una blazer muy cómoda al más puro estilo hippy, con estampados de color marrón, y un pantalón a juego de pernera ancha fabricado con fibras sostenibles.

Blazer cómoda y hippy

Ya no se trata solo de ir elegante, sino también de ir a gusto. Y esto es lo que pretende esta colección, cuya prenda principal te mostramos a continuación para que te enamores de ella.

Este conjunto no dejó indiferente a nadie por su estilo y su personalidad. Sara optó por él y causó furor en el mundo de la moda. Y ahora, meses más tarde, Cortefiel ha puesto la blazer de rebajas con un descuento que te permitirá ahorrar hasta 30 euros. Si su precio original se situaba en los 79,99 ahora la tienda la vende por 49,99.

El conjunto está disponible en cuatro tallas -XS-S-M y L- y la modelo luce la más pequeña de ellas. Y, aunque parezca muy ligero, lleva un forro en el interior para proteger del frío.