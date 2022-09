La cazadora efecto piel de Parfois para tus ‘looks’ de entretiempo

El otoño es una época complicada a la hora de decidir qué ponernos cuando vamos a salir de casa. Las temporadas de entretiempo pueden variar desde días más calurosos hasta otros más frescos e incluso dentro del mismo día, puede cambiar drásticamente la temperatura. Parfois tiene el complemento ideal para esta época del año.

Es muy probable que salgamos de casa con frío y a lo largo de la mañana nos sobre la cazadora o el jersey que nos habíamos puesto. Es por ello que siempre es recomendable llevar una chaqueta o cazadora no demasiado gruesa para poder combinarla fácilmente con nuestros outfits y prescindir de ella si comienza a hacer más calor.

La chaqueta efecto piel de Parfois para arrasar en temporadas de entretiempo

En este caso, Parfois ha añadido a sus nuevas colecciones una cazadora efecto piel ideal para este momento del año. No es demasiado gruesa pero conseguirá protegerte del frío en los días más frescos de otoño y además quedará genial con cualquier look de entretiempo, un complemento que sin duda no puede faltar en tu armario durante estos meses.

Se trata de una cazadora de cuello de solapa con manga larga, cuenta además con unos funcionales bolsillos en la parte delantera de la prenda. El cierre se encuentra también en la parte frontal y es mediante botones, muy cómodo y sencillo de utilizar. Su estilo y tejido con un toque brillante le da un aire único a nuestro conjunto.

Está confeccionada en un 50% de poliuretano y un 50% de viscosa, mientras que la parte exterior está compuesta por un 100% de poliéster. Por lo tanto, cuenta con materiales resistentes y duraderos que te permitirán tener esta prenda en tu fondo de armario durante años, ¡las cazadoras efecto piel no pasan de moda!

Es el complemento perfecto para añadir a tu armario este otoño e incluso podrás darle un uso diario. Vendrá genial para esos días más frescos y es muy cómoda de llevar. Está disponible tanto en negro como en marrón y blanco para que elijas el color que más vaya con tu estilo. Podrás encontrarla en tiendas físicas de Parfois o en su página web a un precio de 39,99 euros.